Konwencja KO. Tusk: Rafale pojednaj Polskę

Członkowie i sympatycy Koalicji Obywatelskiej spotkali się na konwencji w Gliwicach, by Rafał Trzaskowski rozpoczął prekampanię i został oficjalnie ogłoszony kandydatem na prezydenta. Polityk przedstawi swoje główne postulaty programowe. Na początku zjazdu głos zabrał premier i lider ugrupowania Donald Tusk.

Tusk: Znowu będą rozstrzygały się losy naszej ojczyzny

– Zachowajcie siły dla głównego bohatera dzisiejszego południa – powiedział Tusk reagując na brawa. – To naprawdę bardzo ważny dzień, bardzo ważna chwila. W życiu chyba każdej i każdego z nas, nie tylko w tej sali, to chwila historyczna, ponieważ znowu, jak już kilka razy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, będą rozstrzygały się losy naszej ojczyzny – stwierdził premier Donald Tusk na konwencji KO w Gliwicach.

– Chciałbym, żeby tu ze Śląska, z tej pięknej hali w Gliwicach, popłynął jasny i jednoznaczny sygnał, że spotykamy się dzisiaj tu jako KO, ale z ludźmi w całej Polsce, bo chodzi o bardzo ważną sprawę – stwierdził premier Donald Tusk na konwencji KO w Gliwicach.

– Dziękuję za tę odwagę. To nie było łatwe. Rafał Trzaskowski to był ten kandydat, który zyskał ogromne poparcie w poprzednich wyborach prezydenckich. To najpopularniejszy, cieszący się największym zaufaniem polityk w Polsce. Miał właściwie tylko powiedzieć "tak" — i wszyscy wiedzieliśmy, że będzie naszym kandydatem. On powiedział "nie, spróbujmy naprawdę od samego początku, powalczyć o każdy głos – powiedział szef rządu.

"Rafale, panie prezydencie, pojednaj Polskę".

– To nie jest nasza negatywna kampania, to wielki głos ostrzeżenia. Szukajmy bezpiecznych rozwiązań dla Polski, człowieka, który ma troskę, empatie, zrozumienie dla słabszego. Tolerancję, ale zdecydowanie, kiedy chodzi o takie etyczne zachowania. Nie pozwólmy, aby w Polsce zapanował taki niebezpieczny chaos, wojna na górze, nieustanna agresja i bardzo szemrane towarzystwo wokół ewentualnego takiego prezydenta – stwierdził premier Donald Tusk na konwencji KO w Gliwicach.

– Drogi Rafale, masz dzisiaj nasze pełne poparcie, tak jak miałeś poparcie tysięcy uczestników tych prawyborów, tak jak miałeś pełne poparcie ponad 10 milionów wyborców, Polek i Polaków, wtedy prawie 5 lat temu. To jest twój mandat, od dzisiaj nie jesteś już tylko nasz, wspieramy cię całym sercem, wiesz, jak bardzo wszyscy będziemy z tobą każdego dnia, każdej godziny, ale dzisiaj już nie jesteś tylko nasz – powiedział premier Donald Tusk na konwencji KO w Gliwicach. – Dzisiaj idziesz w tym marszu po poparcie 38 milionów Polaków. Od dzisiaj jesteś dla całej Polski, nie tej czy innej partii, jesteś dla całej Polski, dla 38 milionów Polek i Polaków – kontynuował.

Swoje słowa Tusk zakończył wezwaniem: "Rafale, panie prezydencie, pojednaj Polskę".

Trzaskowski wyłoniony w prawyborach

Członkowie partii Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska zdecydowali w prawyborach, kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Głosowanie odbyło się drogą SMS-ową. Zgodnie z przewidywaniami wygrał Trzaskowski. Prezydent Warszawy dostał 74 proc. głosów, a minister spraw zagranicznych 25 proc.

