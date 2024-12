Czochara: Słowa Kierwińskiego są skandaliczne. Ludzie czekają na pomoc

DoRzeczy.pl: Nie możemy tych pieniędzy po prostu, ot tak, rozdać, bez procedur. One muszą trafić do poszkodowanych – mówi pełnomocnik rządu ws. powodzi Marcin Kierwiński pytany o tempo przekazywania środków i wsparcia dla ofiar powodzi. Jak pani ocenia słowa polityka PO?

Katarzyna Czochara: To jest absolutnie skandaliczna wypowiedź ministra Marcina Kierwińskiego. Upłynęły już trzy miesiące od momentu, kiedy wystąpiła powódź na terenach zachodnio-południowej Polski i wiele osób do tej pory nie otrzymało pomocy we właściwej wysokości. Jeśli zasiłki są w procesie tzw. szacowań szkód, to są bardzo mocno zaniżane. Osobiście, jako poseł na Sejm RP, mam bardzo dużo próśb o interwencję mieszkańców z Opolszczyzny ale również z Dolnego Śląska, którzy załamani twierdzą, że zamiast obiecanych 100 lub 200 tys złotych, otrzymali np. 30 tys. Czy o takiej weryfikacji mówi pan minister Kierwiński?

Jak wygląda pomoc dla przedsiębiorców według pani wiedzy? To oni często wskazują na powolne działanie rządu.

Przedsiębiorcy, z którymi mam kontakt oraz według danych, którymi dysponujemy, wsparcia na odbudowę swoich firm, zakładów pracy, praktycznie nie otrzymali. To jest absolutny skandal.

Jak wygląda odbudowa infrastruktury?

Tu również jest źle. Wykonano podstawy, zadbano o główne przeprawy, jednak w wielu miejscowościach mieszkańcy wciąż są odcięci od świata. Dobrym przykładem jest Moszczanka na Opolszczyźnie, gdzie do kilkunastu domostw wciąż nie ma dojazdu, czyli np. karetka pogotowia bądź straż pożarna nie mogą się dostać w razie potrzeby. W temacie odbudowy infrastruktury nie dzieje się nic. Dlatego skandalem jest takie działanie i słowa ministra Kierwińskiego. Jak widać, pan pełnomocnik ma na głowie inne sprawy, jak choćby kampania Rafała Trzaskowskiego.

