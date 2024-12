Kaczyński odpowiada Tuskowi. "Jest coś takiego jak wyższość i niższość"

W sobotę ruszyło oficjalne konto Jarosława Kaczyńskiego na portalu X. Pierwsze wpisy prezesa PiS odnosiły się do konwencji Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej w Gliwicach. "Już dziś widać, że wszystkie struktury państwa i służby pracują, żeby Tusk miał swojego prezydenta i absolutnie żadnej kontroli. Potrzebna jest pełna mobilizacja, żeby zatrzymać operację »słup Tuska«. Proszę Was o wielką, niespotykaną dotąd aktywność w sieci. Będę tu z Wami" – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński na bieżąco komentował przemówienie Trzaskowskiego. "»Kocha ludzi«. Zwłaszcza katolików. Wzruszyłem się"; "»Przypomina mi się rok 2020«. Zrobimy wszystko, żeby się w pełni przypomniał"; "Tak, Panie Rafale, Polska ma być potęgą. Dlatego porzucacie CPK, porty, atom, wielkie inwestycje zagraniczne jak Intel..." – mogliśmy przeczytać.

Krótka riposta Kaczyńskiego

"Na wielkim balu wiceprzewodniczącego PO puste gesty, puste słowa. Jedna wielka ściema" – tak Jarosław Kaczyński podsumował sobotnią konwencję kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Na ten wpis zareagował Donald Tusk. "Jarku, na X lepiej zamieścić dziennie jeden wpis z sensem niż kilkanaście bez sensu. Ale nie poddawaj się" – napisał premier.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PiS został zapytany o słowa lidera Koalicji Obywatelskiej. – Jeżeli chodzi o dyskusję z Tuskiem, to nie mam zamiaru jej podejmować, bo cóż, jest coś takiego jak wyższość i niższość – odparł krótko Jarosław Kaczyński.

Nowa inicjatywa PiS

13 grudnia minie rok od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość chce podsumować ten okres. W poniedziałek prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział tygodniowy cykl konferencji prasowych, w trakcie których politycy opozycji przedstawią dokonania obozu władzy.

– To był bardzo zły rok dla Polski i trzeba to powiedzieć społeczeństwu, które ciągle w wielkiej mierze, biorąc pod uwagę przewagę medialną drugiej strony, jest pod wpływem różnego rodzaju fałszywych informacji, co naprawdę przypomina PRL, czasy wydawałoby się minione – powiedział Kaczyński.

