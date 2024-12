Nowa inicjatywa PiS. Kaczyński: To trzeba społeczeństwu powiedzieć

13 grudnia minie rok od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość chce podsumować ten okres. W poniedziałek prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział tygodniowy cykl konferencji prasowych, w trakcie których politycy opozycji przedstawią dokonania rządu Koalicji 15 października.

– To rzeczywiście był bardzo zły rok dla Polski i to trzeba społeczeństwu powiedzieć, które ciągle w niemałej mierze, można nawet powiedzieć wielkiej mierze, biorąc pod uwagę przewagę medialną drugiej strony, pod wpływem różnego rodzaju fałszywych informacji, pod wpływem czegoś, co naprawdę przypomina PRL, czasy wydawałoby się minione – powiedział.

Kaczyński: Dziś mówimy o drożyźnie

Pierwszym z omawianych tematów była sytuacja finansowa Polaków. Jak przekonywał Kaczyński, obecna drożyna nie jest wynikiem obiektywnych czynników, ale "skrajnie nieporadnej" polityki rządu oraz lekceważenia Polaków przez ekipę Donalda Tuska.

– Ta ekipa i ta formacja, która dzisiaj jest przy władzy, szeroko rozumiana, nie potrafi rządzić. [Sytuacja – przyp. red.] jest także wynikiem przeświadczenia, które wydaje się coraz mocniej tkwi w umysłach rządzących, że jeśli się ma przewagę medialną, może się używać prokuratury, służb specjalnych, to na społeczeństwo, jego poziom życia, na to co najbardziej na co dzień interesuje obywateli, można po prostu nie zważać. Stąd takie decyzje jak likwidacja w wielkiej części tarcz, które osłaniały polskich obywateli przed skutkami międzynarodowego, światowego kryzysu – powiedział prezes PiS.

Po Kaczyńskim glos zabrał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Polityk podszedł do stojącego na postumencie małego sejfu, w którym była kostka masła i powiedział, że jest ona "symbolem drożyzny pod rządami Tuska".

– Tym symbolem jest zawartość kasy pancernej. Jak wiecie państwo, w kasie pancernej przechowywane są cenne przedmioty. Zobaczmy, co dziś w kasie pancernej jest przechowywane. To jest kostka masła. To jest masło za dychę […] to jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska – powiedział.

