Masło po 5 zł po zwycięstwie Trzaskowskiego? Szłapka: Myślę, że tak

W ostatnich tygodniach media rozgrzała informacja o cenach masła. W wielu sklepach za ten produkt trzeba zapłacić prawie 10 złotych, a w przypadku masła o lepszym składzie – nawet 15-16 złotych. Eksperci nie wykluczają, że już wkrótce za jedną kostkę będziemy płacić znacznie powyżej 10 złotych.

Kuriozalne słowa Szłapki. Internet reaguje

Jak się okazuje, minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka ma prosty przepis na obniżenie ceny tego towaru. Ma nim być... zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

– Jak wygra Trzaskowski, masło będzie po 5 złotych – tak czy nie? – spytał polityka KO Bogdan Rymanowski w "Gościu Radia ZET”.

– Myślę, że tak – odpowiedział Adam Szłapka.

– O, to jasna deklaracja – skomentował prowadzący.

Słowa Szłapki wywołały żywą reakcję w internecie.

"Ktoś się jeszcze na to nabiera?" – spytała poseł Paulina Matysiak.

"Masło po pięć złotych jak tylko wygra Trzaskowski Szłapka to jest chłopak na intelektualnym poziomie Zembaczyńskiego" – napisał poseł PiS Dariusz Matecki.

"PILNE Pojedziemy po to masło tankując benzyną za 5,19" – napisał internauta o nicku Koneser Unii Europejskiej przypominając słynną obietnicę wyborczą Donalda Tuska dotyczącą cen pława.

"Chcieliśmy podejść do tematu merytorycznie, ale sami państwo widzicie… No nie da się inaczej niż «XD». PS: Pan minister pierwszy zaczął być niepoważny. A swoją drogą – obiecywać masło po 5 zł, jak Trzaskowski wygra wybory? To już nie kampania, to stand-up!" – czytamy na oficjalnym profilu Konfederacji na platformie X.

"Nie róbcie tego sobie oraz nam, reszcie koalicji rządzącej, Drogie KO! Już paliwo miało być po 5 zł, jak wygra Tusk. Naprawdę trzeba brać minimum odpowiedzialności za to, co się mówi" – napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

