Pierwsza reakcja Kaczyńskiego po głosowaniu w Sejmie. "Niech pani nie żartuje"

Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jednocześnie posłowie nie zgodzili się na pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności w sprawie dotyczącej zniszczenia wieńca.

Kaczyński: To są ludzie, którzy popierają lumpów

Do sprawy Kaczyński odniósł się w rozmowie z dziennikarzami na korytarzu w Sejmie. – Spodziewałem się tego i można powiedzieć, że pięknie, zawsze uważałem, że to, co działo się w drugiej połowie lat 40. – sojusz, wtedy intelektualistów, z lumpami, w tej chwili jest sojuszem tych, których wypromował PRL – powiedział.

Dopytywany, czy sugeruje, że to lumpy uchyliły mu immunitet, prezes PiS odparł: – To ludzie, którzy popierają lumpów, bo ten człowiek, który to robił, został w pewnym momencie ukarany za to bardzo łagodnie, jeszcze go cięższe kary spotkają.

– To niewątpliwie jest lump, ale niewykluczone, że też człowiek, który reprezentuje siły zewnętrzne, bo to jest propaganda putinowska – dodał.

Kiedy jedna z dziennikarek stwierdziła, że będzie mógł dowieść swoich racji przed sądem, Kaczyński stwierdził: – Niech pani nie żartuje. Jak my wrócimy do władzy, wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić. A w tej chwili sądy to, proszę wybaczyć, ale to nie są sądy.

Sprawa immunitetu prezesa PiS. Kto jak głosował?

Przeciwko uchyleniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu głosowało w piątek 184 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS wstrzymał się od głosu. Przeciwko opowiedziało się też 27 posłów Polski 2025-Trzeciej Drogi (jedna osoba, poseł Tomasz Zimoch był "za", cztery osoby z klubu nie brały udziały w głosowaniu).

Przeciw głosowało też 31 posłów PSL-Trzeciej Drogi (jedna osoba nie głosowała); 18 posłów Konfederacji, pięcioro z Razem; trzech z koła Republikanie (jedna osoba nie głosowała).

"Za" uchyleniem immunitetu prezesowi PiS głosowało 155 posłów KO (dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu); 20 posłów Lewicy (jedna osoba nie głosowała) oraz poseł niezrzeszony Adam Gomoła.

