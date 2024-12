Fala komentarzy po konwencji Trzaskowskiego. "Puste gesty, puste słowa"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wystąpił w sobotę na konwencji w Gliwicach. – Nie wiem jak wam, ale mi się przypomina rok 2020. Pamiętacie tę atmosferę, tę wzajemną życzliwość? Pamiętacie te kilometrowe kolejki Polek i Polaków, które stały po to, żeby złożyć swój podpis? Nigdy tego nie zapomnę, zawsze będę za to dziękował – mówił.

– Zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie, co by było, gdybyśmy wtedy wygrali wybory prezydenckie. Jak wyglądałaby Polska? Nie byłoby kompromitacji na arenie międzynarodowej, olbrzymiej inflacji, niszczenia polskiej szkoły, średniowiecznego prawa antyaborcyjnego – stwierdził Rafał Trzaskowski. Podczas wydarzenia zaprezentowano kampanijne hasło: "Cała Polska naprzód!".

W sieci wrze po konwencji Trzaskowskiego. "Jedna wielka ściema"

Media społecznościowe zalała fala komentarzy. "»Przypomina mi się rok 2020«. Zrobimy wszystko, żeby się w pełni przypomniał" – napisał Jarosław Kaczyński, który w sobotę założył konto na platformie X (dawny Twitter).

twitter

"Na wielkim balu wiceprzewodniczącego PO puste gesty, puste słowa. Jedna wielka ściema. Są rzeczy naprawdę ważne. #Nawrocki2025" – wskazał prezes PiS w kolejnym wpisie.

twitter

"Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym PO i od lat jednym z głównych polityków tej partii. Tymczasem przemawiając na swojej konwencji zachowywał się, jakby był politykiem opozycji. Zapowiadał, czego to nie trzeba zrobić, czego to nie zmienić. A przecież miał tam na sali Tuska. Jak ma tyle uwag do władzy Platformy, to niech je przedstawi swojemu szefowi" – stwierdziła była premier, europoseł PiS Beata Szydło.

twitter

"Tusk, Trzaskowski i Kierwiński powinni zwozić tych wszystkich działaczy nie do Gliwic tylko do Głuchołazów albo do Stronia Śląskiego. Ciekawe, że oni nie rozumieją, że im peron odjeżdża…" – zwrócił uwagę były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

twitter

Paweł Szefernaker zestawił słowa Rafała Trzaskowskiego o "Polsce, w której silniejszy zawsze będzie pomagał słabszemu" z nagraniem, na którym kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki pomaga powodzianom w Lądku-Zdroju.

twitter

"Drogi Rafale, Panie Prezydencie, jesteś jedyny, który może dziś zjednoczyć Ojczyznę i pojednać nas wszystkich, od Gdańska po Śląsk. Cała Polska naprzód" – czytamy we wpisie premiera Donalda Tuska.

twitter

"I znów te bajeczki o pojednaniu. Ktoś się na to jeszcze nabierze?" – pytał publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

twitter

"Kapitalne prosamorządowa część wystąpienia Rafała Trzaskowskiego, doskonale zna problemy regionalne, wspólnotowe. Wielka wiedza, widać zaangażowanie i zrozumienie Polski lokalnej" – zachwycał się eurodeputowany KO Krzysztof Brejza.

twitter

"Dziś #RuszamyzTrzaskiem w wyborczą drogę, na końcu której czeka Prezydent Rafał Trzaskowski, praworządność, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do państwa oraz szacunek do urzędu Prezydenta. Czego życzę Rafałowi, nam wszystkim, a przede wszystkim Polsce" – skomentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

twitterCzytaj też:

"Jedna z pierwszych ustaw, którą podpiszę". Jest deklaracja TrzaskowskiegoCzytaj też:

Ruszyło konto Kaczyńskiego na X. "Potrzebna jest pełna mobilizacja"