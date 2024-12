Tomczyk kontra Szefernaker. "Prognozy znów nie są przesadnie alarmujące?"

Choć kampania wyborcza formalnie rozpocznie się dopiero w styczniu, kandydaci w wyborach prezydenckich ruszyli już w Polskę.

Karol Nawrocki pojechał na tereny doświadczone przez powódź. Obywatelski kandydat na prezydenta, popierany przez PiS, postanowił pomóc powodzianom. Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej towarzyszył syn.

Nawrocki zauważył, że minister zajmujący się usuwaniem skutków powodzi, Marcin Kierwiński, zamiast być na terenach popowodziowych, zajmuje się polityką. – Minister odpowiedzialny za pomoc powodzianom, w momencie, kiedy nie wypłaca się zasiłków, albo wypłaca się, jednak pod tak wieloma rygorami urzędniczymi, tak że one nie spełniają oczekiwań osób opuszczonych przez państwo polskie, przygotowuje konwencję Platformy Obywatelskiej. Myślę, że nie powinien stąd wyjeżdżać – powiedział dziennikarzom.

Spięcie Tomczyk-Szefernaker

"Tysiące żołnierzy od pierwszego dnia zagrożenia pracują na miejscu. Potrzebni byli wolontariusze z całej Polski. Nie widziałem wtedy tam pana Nawrockiego. Jest dziś. Robienie polityki na powodzi uważam za naganne i głęboko niemoralne. Ale skoro PiS robi zamach z katastrofy samolotu, to widać, że hamulce skończyły się dawno temu" – skomentował na portalu X Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej i współpracownik kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Na zarzuty Tomczyka odpowiedział Paweł Szefernaker, pytając o tempo pomocy dla powodzian dwa tygodnie przed Wigilią Bożego Narodzenia. "Prognozy co do tempa pomocy rządu dla ludzi znów nie są przesadnie alarmujące, panie ministrze? Do Świąt Bożego Narodzenia zostały dwa tygodnie, ludzie chcą je spędzić godnie. Wy robicie Bal u Rafała. Dobrej zabawy!" – napisał szef sztabu Karola Nawrockiego.

Do wpisu Cezarego Tomczyka odniosła się również poseł PiS Anna Gembicka. "I to jest wasz podstawowy problem, panie Tomczyk – wy myślicie, że wystarczyło się pokazać na sztabach i mówić, że się coś robi, a kiedy woda odeszła, zostawiliście ludzi bez pomocy. I wtedy i teraz powodzianom jest potrzebna pomoc. To teraz odbudowują swoje domy, a wy balujecie" – stwierdziła była minister rolnictwa i rozwoju wsi.

