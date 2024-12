"Bzdury". Kaczyński o raporcie dot. Nawrockiego i zmianie kandydata

Od kilku dni media cytują anonimowy raport dot. przeszłości Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata na prezydenta, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dokument, na który powołuje się Onet, ma pokazywać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w złym świetle. Chodzi m.in. o rzekome powiązania ze światem przestępczym. Nawrocki przekonuje, że raport jest "głęboką manipulacją".

W dokumencie pojawiło się m.in. nazwisko Olgierda L., któremu prokurator przedstawił w czwartek zarzuty popełnienia łącznie pięciu przestępstw, w tym przeciwko zdrowiu i życiu.

Kaczyński: To są bzdury

– To po prostu jest jeden z elementów zniszczenia w Polsce praworządności i demokracji. W ogóle trudno już nawet mówić o niszczeniu praworządności, bo w Polsce prawo nie obowiązuje w tej chwili – powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie. Prezes PiS był pytany o rzekome wykorzystanie służb do zniszczenia Karola Nawrockiego.

– To są bzdury. Tak, ten raport to są bzdury. I w ogóle ten cały pomysł z wymianą [kandydata – przy. red.] jest bzdurą – podkreślił Kaczyński, dopytywany czy niepokoją go informacje z raportu o Nawrockim.

"Służby i propaganda"

Sztab Karola Nawrockiego opublikował w piątek na portalu X spot. W materiale przytoczono m.in. wypowiedź Rafała Trzaskowskiego. – Ta kampania to pewnie będzie najbardziej brutalna kampania w dziejach Rzeczpospolitej – mówił podczas jednego ze spotkań kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

– W ostatnim czasie obecny układ rządzący w obawie przed rosnącym entuzjazmem wokół obywatelskiej kandydatury Karola Nawrockiego postanowił rozpętać agresywną wojnę polityczną i użyć do walki aparatu służb i propagandy. (...) Doktor Karol Nawrocki nie przejmuje się atakami, ale ma inny cel... skończyć wojnę polsko-polską, a Polsce pozwolić się rozwijać – słyszymy w klipie.

Czytaj też:

Senator KO: Nastąpi zmiana kandydata PiS na prezydenta, trwa poszukiwanieCzytaj też:

"Na jego prośbę". Duda o tematach spotkania z Nawrockim