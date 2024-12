Senator KO: Nastąpi zmiana kandydata PiS na prezydenta, trwa poszukiwanie

Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Koalicja Obywatelska wyłoniła kandydata w drodze prawyborów. Rafał Trzaskowski dostał 75 proc. głosów członków KO, podczas gdy Radosław Sikorski – 25 proc. Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji poinformowało 24 listopada podczas konwencji w Krakowie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski".

Jako pierwsza swojego kandydata wskazała Konfederacja. Sławomir Mentzen od wielu tygodni spotyka się z wyborcami w całej Polsce. Start w wyborach prezydenckich ogłosili również poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak oraz marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który stwierdził, że jest "kandydatem niezależnym".

"Nastąpi zmiana kandydata PiS"

Od kilku dni media głównego nurtu żyją anonimowym raportem dot. przeszłości Karola Nawrockiego. Dokument, na który powołuje się Onet, ma pokazywać prezesa IPN w złym świetle. Chodzi m.in. o rzekome powiązania ze światem przestępczym. Nawrocki przekonuje, że raport jest "głęboką manipulacją" oraz "połączeniem prawd, półprawd i zupełnych kłamstw".

– To wygląda tak, jakby Kaczyński trochę testował Nawrockiego jako kandydata (...). Uważam, że to jest niewiarygodne, że człowiek, który nie jest z pierwszej linii, jest poddany takiemu ostrzałowi. To są bardzo poważne sprawy dla osoby, która ma iść po ponad 10 milionów głosów, która ma pół roku kampanii przed sobą, to są bardzo poważne zarzuty – powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na antenie Radia Zet.

– Mam nieodparte wrażenie, że Kaczyński boi się kandydatury posła Czarnka czy posła Morawieckiego. Dla niego najważniejsze jest znaleźć taką osobę, która po tych wyborach prezydenckich nie będzie dla niego zagrożeniem w PiS-ie – stwierdził były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Uważam, że tutaj jeszcze będzie się dużo działo i wydaje mi się, że nastąpi zmiana kandydata PiS na prezydenta, trwa poszukiwanie – ocenił Schetyna.

Czytaj też:

Prezydent spotkał się z Nawrockim. "Rozmowa o polskich sprawach"Czytaj też:

Bielan poleciał z misją do Waszyngtonu. Chodzi o ludzi Trumpa