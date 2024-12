Prezydent spotkał się z Nawrockim. "Rozmowa o polskich sprawach"

"Dziękuję Panie Prezydencie za miłe spotkanie i rozmowę o polskich sprawach" – napisał Nawrocki na swoim profilu w serwisie X, dołączając zdjęcie z Andrzejem Dudą.

twitter

Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę, że datę wyborów prezydenckich poda 8 stycznia, natomiast formalne zarządzenie wyda dopiero 15 stycznia, zgodnie z opinią Państwowej Komisji Wyborczej.

Konstytucja stanowi, że wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r. Okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r.

Prezydent o Nawrockim: Jego podejście jest mi bliskie

Prezydent Andrzej Duda pytany w listopadzie o kandydaturę Karola Nawrockiego, zwrócił uwagę na wspólny udział w uroczystościach patriotycznych.

– Jeżeli chodzi o te kwestie związane z polityką historyczną (…), to jest chyba dla państwa sprawą jasną, choćby wtedy, kiedy obserwujecie uroczystości patriotyczne, w których w ostatnim czasie brałem udział, że praktycznie na wszystkich tych uroczystościach był prezes Instytutu Pamięci Narodowej – powiedział.

Zauważył jednocześnie, że akurat teraz tę funkcję sprawuje właśnie dr Karol Nawrocki. – On i jego podejście do tych spraw jest mi bliskie – przyznał prezydent.

Podkreślił, że chce się zapoznać z propozycjami programowymi różnych kandydatów. – Jest też kandydat Konfederacji. Będę chciał usłyszeć, co przede wszystkim panowie, a jeżeli będą, to także i panie, mają do powiedzenia na temat ważnych polskich spraw – oświadczył Duda.

Czytaj też:

Co Andrzej Duda będzie robił po prezydenturze? Zaskakujące słowa jego ojca