"Jedna z pierwszych ustaw, którą podpiszę". Jest deklaracja Trzaskowskiego

Na konwencji w Gliwicach Rafał Trzaskowski opowiedział o tym, jak ma wyglądać jego prezydentura i poruszył tematy, które będą priorytetami kampanii wyborczej.

– Musimy przygotować cały pakiet ustaw po to, żeby wprowadzić te zmiany, które dla nas są najważniejsze, już w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach, kiedy wygramy wybory prezydenckie. Potrzebujemy przyspieszenia. Pokażemy nie tylko determinację, ale także sprawczość, bo dzisiaj to jest najważniejsze – oznajmił prezydent Warszawy.

Deklaracja Trzaskowskiego ws. "języka śląskiego"

– Jedną z pierwszych ustaw, którą podpiszę, jeśli wybierzecie mnie na swojego prezydenta, będzie ustawa o języku śląskim – zadeklarował Rafał Trzaskowski.

– To symbol tego, że poprzednia władza zawsze była pełna niepewności, szukała wroga wewnętrznego, dziadka z Wehrmachtu. A my jesteśmy razem. Nie pozwolimy na to, żeby nasi konkurenci uczyli nas patriotyzmu. My wiemy, co to patriotyzm – stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Weto prezydenta Dudy do ustawy o "języku śląskim"

Przypomnijmy, że pod koniec maja prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która miała uznać "język śląski" za język regionalny.

Według głowy państwa, "to, czy ustawowe kryteria są spełnione, powinno być przedmiotem obiektywnej oceny. Samo bowiem przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające".

Prezydent stwierdził, że "uznanie etnolektu śląskiego za język regionalny, a tym samym objęcie go ochroną wynikającą z tego tytułu, może spowodować podobne oczekiwania u przedstawicieli innych grup regionalnych, chcących pielęgnować swoje lokalne języki".

Projekt ustawy w sprawie uznania "języka śląskiego" za język regionalny złożyli w styczniu posłowie Koalicji Obywatelskiej. W kwietniu ustawę uchwalił Sejm, a następnie Senat.

