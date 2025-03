Afera Collegium Humanum. Zatrzymano byłych komendantów straży pożarnej

O sprawie poinformowało Radio ESKA. Akcja rozpoczęła się tuż po 6:00 rano w kilku miejscach w całej Polsce. Agenci rozpoczęli przeszukania mieszkań osób, które uzyskały dyplomy na uczelni Collegium Humanum.

Z kolei RMF FM podało, że zatrzymani to dwaj byli komendanci główni straży pożarnej. Pierwszy z nich to Andrzej Bartkowiak, dowodzący strażą pożarną za rządów PiS w latach 2019-2024. Drugim z zatrzymanych jest Mariusz Feltynowski, który pełnił funkcję komendanta do zeszłej środy, gdy decyzją szefa MSWiA został odwołany ze stanowiska.

Po zakończeniu przeszukania, zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty.

Komendant główny straży pożarnej odwołany

Pod koniec lutego premier Donald Tusk na wniosek szefa MSWiA odwołał ze stanowiska komendanta głównego straży pożarnej nadbrygadiera Mariusza Feltynowskiego. Jego miejsce zajął nadbrygadier Wojciech Kruczek, który dotychczas był szefem strażaków w województwie śląskim.

10 stycznia 2024 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wręczył nadbrygadierowi Mariuszowi Feltynowskiemu powołanie na stanowisko komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wcześniej, od 26 stycznia 2021 r. Feltynowski sprawował funkcję rektora – komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (obecnie Akademia Pożarnicza).

Na swoim poprzednim stanowisku Mariusz Feltynowski blisko współpracował z Collegium Humanum. – Musiał się z kulis tej współpracy tłumaczyć w pionach kontroli wewnętrznej. Być może w zachowaniu stanowiska pomogła mu nieoczekiwana zmiana na stanowisku ministra, a następnie powódź, która tak dotkliwie dotknęła południe Polski, a główny ciężar walki spoczywał właśnie na Straży Pożarnej – mówił urzędnik z MSWiA, prosząc o zachowanie anonimowości.

Stacja TVN24 podała, że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski pożegna się ze stanowiskiem. Powodem odejścia komendanta głównego PSP jest jego współpraca na poprzednim stanowisku z Collegium Humanum. O sprawie zrobiło się głośno już w kwietniu ubiegłego roku. Portal o2.pl ujawnił, że w 2021 r. Feltynowski, jako rektor Akademii Pożarniczej, podpisał umowę o współpracy z Collegium Humanum i sam stał się jej absolwentem. Na mocy porozumienia Straż Pożarna przelała do prywatnej uczelni, określanej jako "fabryka dyplomów", ok. 800 tys. złotych, a blisko stu strażaków z elity tej formacji zdobywało tam dyplomy MBA.

Afera Collegium Humanum

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA (Master of Business Administration), uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w niepublicznej szkole wyższej w Warszawie Collegium Humanum. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało już kilkadziesiąt osób w związku z nieprawidłowościami na uczelni.

