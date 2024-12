Putin jest dobry na wszystko

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI || Doprawdy, nie wiem, co zrobiliby polscy politycy bez Władimira Władimirowicza Putina. Gdyby nagle go zabrakło, powstałaby dla nich jakaś emocjonalna, potworna pustka nie do wypełnienia. Putin jest bowiem dobry na wszystko – na przykład na to, żeby politycznie niesłuszny inwestor nie mógł kupić telewizji, która do tej pory była wsparciem dla obozu władzy.

Ludzie z obozu PiS mieli, zdaje się, ogromne i absurdalne nadzieje, związane z transakcją sprzedaży TVN – która teraz najpewniej nie zrealizuje się w zapowiadanej postaci, a w każdym razie nie szybko. Wyobrażali sobie, że „odzyskany” TVN stanie się kopią dawnej TVP – co jest oczywiście absurdem. Nowi właściciele nie byliby partyjnym funduszem PiS. Musieliby dbać o to, żeby od stacji nie odeszli masowo widzowie, jak to się stało z TVP pod zarządem obecnej władzy. Nie byłoby żadnej Danuty Holeckiej czy Michała Rachonia jako prowadzących „Fakty”.