Dni osób płodzących waszych płodzących

Jest to of kors święto stygmatyzujące i kultywujące tradycyjne role płciowe. Babcia i dziadek są tak nazywani z uwagi na płeć biologiczną, a nie ze względu na swoją prawdziwą tożsamość, która niestety przez wiele lat mogła być ukrywana. Założymy się, iż raczej nikt z was nigdy nie zapytał swojej osoby płodzącej osoby płodzącej, jakie są jej/jego zaimki, jak chce być nazywana i czy etykietka, którą nosiła przez całe życie, jej nie ciąży.