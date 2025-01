SS i AfD. Grabiec do PiS: Żółć wam mózgi zalała?

Szef polskiego rządu stwierdził, że Europa "nie ma żadnych powodów do kompleksów". – Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu, w PE, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków: podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka – mówił polski premier.

– Nie ma naprawdę żadnego powodu, aby Europa dzisiaj, szczególnie dzisiaj, uznała, że znaleźliśmy się w jakichś szczególnie egzystencjalnych kłopotach i problemach. Tak, nastąpiły pewne masywne zmiany, które wzmacniają to poczucie niepewności. Ale pozwólcie, że skorzystam z mojego wieloletniego doświadczenia, przemawiałem tutaj do tego parlamentu w czasie pierwszej prezydencji, wielokrotnie rozmawiałem z wami, kiedy byłem przewodniczącym RE i mam bardzo dobrze w pamięci te chwile kryzysu, zwątpienia i mam bardzo dobrze w pamięci, jak dawaliśmy sobie radę – stwierdził premier Donald Tusk w PE.

Tusk podkreślił, że Europa ma prawo mówić dosadnie i głośno o swojej wielkości. – Z przeszłości, teraźniejszości i o swojej wierze, w wielką przyszłość naszego kontynentu i naszej Unii. Musimy tylko szeroko otworzyć oczy i nie obrażać się na zmianę okoliczności – kontynuował.

Europoseł AfD mówił do Tuska po niemiecku

Po jego wystąpieniu głos zabrał Thomas Froelich z Alternatywy dla Niemiec. Co zaskakujące, polityk stwierdził, że będzie mówił do Tuska po niemiecku.

– Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku. A więc zrobię panu tę przyjemność. Herr Tusk – rozpoczął swoją wypowiedź europoseł.

Następnie Froelich stwierdził, że politycy pokroju Tuska są największym niebezpieczeństwem dla Europy. – Kiedy pan był w opozycji, z pomocą Unii, pan atakował suwerenność własnego kraju – wskazał. Jego zdaniem Tusk "niszczy całą Europę".

– Masowa migracja, cenzura, eskalacja geopolityczna, Zielony Ład. Pan tak naprawdę to wszystko szerzy, nawet jeśli nikt o tym dziś już nie chce słyszeć. [...] Pan jest polską Angelą Merkel, pan jest Polską Urszulą von der Leyen, a najgorsze jest to, że jest pan też z tego dumny – mówił.

Jaki o słowach Tuska: Wstyd i hańba

Do przemówienia Donalda Tuska odniósł, się, również na forum Parlamentu Europejskiego, deputowany Patryk Jaki.

– Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją, a realizuje z wami Pakt Migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał – powiedział europoseł PiS.

Jaki podkreślił, że sprawdził, jak głosowano w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. – Otóż wy, partia Donalda Tuska, żądaliście sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją, to jest wstyd i hańba – zaznaczył.

Bocheński o słowach premiera: Po prostu żenujące

Do przemówienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim odniósł się w mediach społecznościowych europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Polityk stwierdził w nagraniu opublikowanym na portalu X, że wystąpienie szefa polskiego rządu w PE było "żenujące".

Bocheński zauważył też, że Tusk mówił o "jakichś wizjach dotyczących tego, co się dzieje w jego głowie".

– Po prostu żenujące. Ten człowiek przynosi wstyd Polsce – zaznaczył deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Grabiec do PiS: Żółć wam mózgi zalała?

Z opiniami wyrażanymi przez europosłów PiS nie zgodził się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

"PiS w Parlamencie Europejskim podlizuje się dziś niemieckiej AFD. Tej samej, która kwestionuje granicę Polski, wybiela działalność SS i zachwala pakt Ribbentropp-Mołotow" – napisał Grabiec na portalu X.

"Żółć wam mózgi zalała?" – zapytał.

