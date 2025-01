"Ten człowiek przynosi wstyd Polsce". Ostre słowa o Tusku

Szef polskiego rządu stwierdził, że Europa "nie ma żadnych powodów do kompleksów". – Dzisiaj być może najważniejsze słowa, jakie powinny paść tu, w PE, to słowa skierowane wprost do Europejek i Europejczyków: podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka – mówił polski premier.

Tusk w PE: Musimy szeroko otworzyć oczy

– Nie ma naprawdę żadnego powodu, aby Europa dzisiaj, szczególnie dzisiaj, uznała, że znaleźliśmy się w jakichś szczególnie egzystencjalnych kłopotach i problemach. Tak, nastąpiły pewne masywne zmiany, które wzmacniają to poczucie niepewności. Ale pozwólcie, że skorzystam z mojego wieloletniego doświadczenia, przemawiałem tutaj do tego parlamentu w czasie pierwszej prezydencji, wielokrotnie rozmawiałem z wami, kiedy byłem przewodniczącym RE i mam bardzo dobrze w pamięci te chwile kryzysu, zwątpienia i mam bardzo dobrze w pamięci, jak dawaliśmy sobie radę – stwierdził premier Donald Tusk w PE.

Tusk podkreślił, że Europa ma prawo mówić dosadnie i głośno o swojej wielkości. – Z przeszłości, teraźniejszości i o swojej wierze, w wielką przyszłość naszego kontynentu i naszej Unii. Musimy tylko szeroko otworzyć oczy i nie obrażać się na zmianę okoliczności – kontynuował.

Bocheński: Żenujące przemówienie Tuska

Do przemówienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim odniósł się w mediach społecznościowych europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Polityk stwierdził w nagraniu opublikowanym na portalu X, że wystąpienie szefa polskiego rządu w PE było "żenujące".

– Zero konkretów, zero merytoryki, zero jakiegokolwiek poważnego traktowania Europejczyków czy europosłów. Żenujące wystąpienie, w którym Donald Tusk nie powiedział ani jednej rzeczy, która mogłaby nas wszystkich zaciekawić – powiedział były kandydat na prezydenta Warszawy.

– Ludziom rosną ceny prądu, gazu, istnieje niepewność, zagrożenie ze strony Putina, a gość mówi o jakichś duchach – stwierdził. W ten sposób europoseł PiS nawiązał do słów polskiego premiera, który mówił o "kryzysie ducha".

Bocheński zauważył też, że Tusk mówił o "jakichś wizjach dotyczących tego, co się dzieje w jego głowie".

– Po prostu żenujące. Ten człowiek przynosi wstyd Polsce – zaznaczył deputowany do Parlamentu Europejskiego.

