Niemiecki dziennik: Auschwitz symbolizuje najgłębsze zło, do jakiego zdolna jest ludzkość

W niemieckim dzienniku czytamy, że tegoroczne obchody wyzwolenia Auschwitz mają szczególną wagę w obliczu współczesnych prób fałszowania i manipulacji historią. W wydarzeniu bierze udział wyjątkowo liczna i ponadpartyjna delegacja z Niemiec, w tym kanclerz Olaf Scholz, prezydent Frank-Walter Steinmeier, wicekanclerz Robert Habeck, przedstawiciele CDU, SPD, Zielonych, Lewicy, a także innych ugrupowań politycznych. Dziennik ocenia to jako wyraz wspólnej odpowiedzialności niemieckich polityków za pamięć historyczną.

Joachim Käppner, autor komentarza w "SZ", wskazuje, że ceremonia w Auschwitz przypomina o determinacji europejskich społeczeństw, aby zachować pamięć o tragedii Zagłady. Ostrzega jednak przed coraz częstszymi próbami relatywizowania i zacierania prawdy historycznej.

"Istnieje ryzyko, że coś zostanie utracone, nie tylko ciężko wypracowany konsensus w Niemczech, aby zaakceptować historyczną winę za Auschwitz. Słabnie również siła lekcji wyciągniętych z Auschwitz" – czytamy.

Zagrożenia dla porządku międzynarodowego

Autor artykułu twierdzi również, że współczesny porządek międzynarodowy oparty na współpracy i wartościach stoi obecnie przed poważnym zagrożeniem.

Käppner krytykuje Władimira Putina za wykorzystanie wyzwolenia Auschwitz przez Armię Czerwoną w 1945 roku do propagandy, usprawiedliwiającej inwazję na Ukrainę jako rzekomą walkę z "nazistami". W podobnym tonie komentuje zachowanie amerykańskiej prawicy związanej z Donaldem Trumpem, która jego zdaniem podczas ubiegłorocznych uroczystości D-Day w Normandii skupiła się na wieku i lapsusach prezydenta Joe Bidena, ignorując historyczny wymiar wydarzenia.

"Prawie nic innego nie wydawało się mieć znaczenia, spektakl pozbawiony godności, szacunku i świadomości historycznej" – pisze.

Niemcy mają dalej bronić demokracji i wolności

Niemiecki dziennikarz podkreśla, że Auschwitz symbolizuje "najgłębsze zło, do jakiego zdolna jest ludzkość". Wzywa Niemcy do dalszej obrony demokracji i wolności. Stawia też tezę, że antyizraelskie hasła, takie jak wezwania do "uwolnienia Palestyny od niemieckiej winy", są wymierzone w pamięć o ofiarach Auschwitz.

Käppner dostrzega również powód do optymizmu, cytując Albrechta Weinberga, ocalałego z Auschwitz, który podkreśla otwartość i przyjazne nastawienie młodego pokolenia Niemców. Weinberg, który wkrótce skończy 100 lat, uważa, że rozmowy z uczniami i ich zainteresowanie historią dają nadzieję na odpowiedzialne podejście do przeszłości.

Czytaj też:

"Powtórka retoryki z lat 30.". Europoseł KO komentuje słowa MuskaCzytaj też:

"Policzek wymierzony ofiarom". Ocalały z Holokaustu apeluje do Tuska