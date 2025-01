"Powtórka retoryki z lat 30.". Europoseł KO komentuje słowa Muska

Musk zabrał głos podczas sobotniego wiecu Alternatywy dla Niemiec w Halle. Współpracownik prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zwrócił uwagę na historię kraju, w którym gościł.

– Dzieci nie powinny ponosić winy za grzechy swoich pradziadków i bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami – powiedział szef Tesli do uczestników spotkania.

Halicki: Słowa Muska są skandaliczne

Na charakter i kontekst wypowiedzi amerykańskiego miliardera zwrócił uwagę na antenie Programu I Polskiego Radia europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.

– To skandaliczne słowa w przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ale one mają też kontekst ewidentnie prowokacyjny. Także cały kongres AfD odbył się pod hasłem "Alice (imię szefowej AfD – przyp. red.) fur Deutschland". To jedna literka różnicy od nazistowskiego, hitlerowskiego hasła – powiedział Halicki. Jak zaznaczył, skojarzenia są "oczywiste".

– Szukanie obcych jako winnych, cała atmosfera oraz hasło "bądźcie dumnymi Niemcami" to przecież jest dokładnie powtórka retoryki z lat 30. Przypomnijmy, że Hitler doszedł do władzy demokratycznie – zauważył europoseł KO.

Jak podkreślił, "bardzo ważne jest, żeby reagować i nie zgadzać się na tego typu prowokacje".

– To nie jest tylko kwestia tego, że Elon Musk chce się pokazać jako osoba sprawcza. To próba namieszania w głowach młodych osób, które czegoś nie rozumieją albo nie mają wiedzy – powiedział Andrzej Halicki.

Polityk przyznał jednocześnie, że spodziewa się podobnego wystąpienia również w Polsce.

Nitras: Żaden normalny Polak już nie powinien kupować Tesli

Na słowa Muska zareagował również minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

– Mogę powiedzieć chyba tylko tyle, słuchając tych słów: chyba żaden normalny Polak już nie powinien Tesli kupować. Niech sobie Kaczyński jeździ Teslą, może z Kowalskim – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Jestem tą wypowiedzią oburzony i tutaj oczu zamykać nie można. Tu trzeba poważnie i twardo odpowiadać, włącznie z czymś takim, jak bojkot konsumencki na przykład – zaznaczył Nitras.

Jak podkreślił szef resortu sportu i turystyki, "może pan Musk ze swoimi miliardami nie czuje zagrożenia, ale każdy normalny człowiek mieszkający w centrum Europy, który przecież pamięta, co się stało osiemdziesiąt lat temu, nie może obojętnie patrzeć".

– To jest hydra, która może się odrodzić. Szczególnie w takim dniu jak dzień wyzwolenia Auschwitz musimy o tym pamiętać i głośno dawać świadectwo prawdzie – powiedział Sławomir Nitras.

Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził, że taka wypowiedź "daje świadectwo Muskowi, a nie Niemcom". Minister wyraził również nadzieję, iż "może nawet te wypowiedzi Muska spowodują to, że AfD dostanie gorszy wynik, niż pokazywały sondaże, bo przecież nikt nie lubi, jak się ktoś mu wtrąca w wewnętrzne sprawy".

– To jest ewidentne wtrącanie się w sprawy wewnętrzne Niemiec – powiedział Nitras.

