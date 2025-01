Tusk odpowiada Muskowi. "Zbyt znajome i złowieszcze słowa"

W sobotę Alternatywa dla Niemiec (AfD) zorganizowała w Halle duże wydarzenie przedwyborcze, podczas którego zdalnie przemawiał Elon Musk. Współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa mówił m.in., że zbyt wiele uwagi poświęcono winom Niemiec z przeszłości. Argumentował, że dzieci nie odpowiadają za grzechy swoich rodziców. Stwierdził też, że AfD jest największą nadzieją dla Niemiec i wezwał ją do walki o wspaniałą przyszłość dla kraju.

Po wystąpieniu Muska liderka AfD i kandydatka tej partii na kanclerza Alice Weidel powiedziała: – Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany Great Again!

– Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mogę poprowadzić tę partię w kampanii wyborczej. (...) Uczyńmy AfD wielką, ponieważ tylko AfD może uratować Niemcy – przekonywała Wiedel.

"Aż nazbyt znajomo i złowieszczo". Tusk o słowach Muska

Do wydarzeń na wiecu AfD odniósł się w niedzielę premier Donald Tusk. "Słowa, które usłyszeliśmy od głównych polityków AfD o »wielkich Niemczech« i »konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie«, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo. Zwłaszcza na kilka godzin przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz" – napisał szef rządu na portalu X.

Jutro rocznica wyzwolenia Auschwitz, w lutym wybory w Niemczech

W poniedziałek w Oświęcimiu odbędą się obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia co roku obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Musk już wcześniej poparł AfD pisząc na platformie X, że tylko ta partia może uratować Niemcy. Krytycy zarzucają mu ingerencję w wewnętrzne sprawy Niemiec i próbę wpłynięcia na wynik wyborów do Bundestagu, który odbędą się 23 lutego.