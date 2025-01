Musk wykonał salut rzymski? Kontrowersyjne zachowanie miliardera

Musk wystąpił podczas jednego z wydarzeń towarzyszących inauguracji prezydentury Donalda Trumpa, zwracając się do tłumu w waszyngtońskiej hali sportowej Capital One Arena.

– To były wybory, które naprawdę miały znaczenie. I chcę wam podziękować, za to, że do tego się przyczyniliście. To dzięki wam przyszłość cywilizacji jest zapewniona. Dzięki wam w końcu będziemy bezpieczne miasta, bezpieczne granice, sensowne wydatki, podstawowe rzeczy i zabierzemy DOGE (Department of Government Efficiency) na Marsa – dodał, odnosząc się do Departamentu Wydajności Państwa, którym ma kierować.

Musk wykonał gest przypominający salut rzymski

Potem Musk dwukrotnie prawą ręką uderzył się w lewą pierś i wyciągnął do przodu ramię z otwartą dłonią. Gest miliardera został szybko poddany wnikliwej analizie w internecie – zwraca uwagą agencja Reutera. Część komentujących uważa, że Musk wykonał salut rzymski, nazistowskie pozdrowienie i "sieg heil".

Musk we wpisie opublikowanym na portalu X odrzucił oskarżenia pod swoim adresem, oświadczając, że odniesienia do Hitlera są "nudne".

Reuters odnotowuje, że w obronie Muska stanęła Liga Antydefamacyjna (ADL), jedna z najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie, której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów. "Wygląda na to, że Elon Musk wykonał niezręczny gest w chwili entuzjazmu, a nie nazistowskie pozdrowienie" – napisała organizacja na platformie X.

Reuters przypomina w tym kontekście, że Musk wyraził niedawno oficjalne poparcie dla antyimigracyjnej i antyislamskiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) i przeprowadził wywiad z liderką ugrupowania Alice Weidel, który był transmitowany w serwisie X na początku stycznia.

