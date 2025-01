Litewski sąd odrzuca skargę na polskie napisy. "Stanowią część dziedzictwa kulturowego"

W 2023 roku Inspekcja zażądała od władz rejonu wileńskiego likwidacji instalacji zawierających nazwy miejscowości w języku polskim. Chodziło o metalową tablicę oraz ozdobną drewnianą instalację, które zostały sfinansowane przez prywatne podmioty i umieszczone odpowiednio w Bieliszkach i Orzełówce – miejscowościach zamieszkanych głównie przez Polaków. Władze samorządowe nie zaakceptowały decyzji Inspekcji i postanowiły ją zaskarżyć.

W maju 2023 roku Państwowa Inspekcja Językowa skierowała pismo do administracji rejonu wileńskiego, w którym określiła dwujęzyczne tablice jako przejaw "prawnego nihilizmu". Wskazała również, że podjęła działania w związku ze skargami, jednak nie ujawniła ich autorów.

Sprawa początkowo trafiła do Litewskiej Komisji Sporów Administracyjnych, która jeszcze w 2023 roku przyznała rację samorządowi rejonu wileńskiego. Inspekcja nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i złożyła skargę do sądu właściwego w tego typu sprawach. W poniedziałek zapadł wyrok w tej instancji.

Zwycięstwo Polaków

Według informacji podanych przez portal zw.lt, sąd oddalił skargę Inspekcji Językowej, uznając, że jej decyzja nie miała podstaw w przepisach dotyczących statusu języka publicznego. Co więcej, w wyroku podkreślono, że tablice "stanowią część dziedzictwa kulturowego i tradycji tego regionu".

Dodatkowo sąd obciążył Państwową Inspekcję Językową kosztami procesowymi w wysokości 12 tys. euro.

– Dla mnie ta sytuacja nie mogła się skończyć inaczej. Najwyżej to byłaby jakaś inna motywacja prawników. Jak mówiłem od początku, szef Państwowej Inspekcji Językowej postąpił, nie uwzględniając aktów prawnych. Nie są to znaki drogowe, nazwy miejscowości, a wyłącznie tablice dekoracyjne. Nie mamy reglamentowania prawnego, które przewidywałoby, jak to musiałoby wyglądać – mówił w rozmowie z publicznym nadawcą LRT mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Państwowa Inspekcja Językowa może zaskarżyć wyrok do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy.

