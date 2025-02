Polskę utopi Tusk, czy…?

I to do tego stopnia, że zadłużenie Polski o pierwsze 500 mld zł, czyli na pierwsze pół biliona złotych zajęło polskim politykom „aż” 18 lat. Oczywiście zadłużenie liczone według metodologii unijnej, bo tylko tę warto traktować poważnie, a nie skłamaną polską, skonstruowaną przez polskich polityków do oszukiwania wyborców.

Tak, tak – zadłużenie publiczne III RP przebiło poziom pół biliona złotych „dopiero” w 2007 r. i wymagało wielkiego „wysiłku” aż kilkunastu premierów – Mazowieckiego, Bieleckiego, Suchockiej, Pawlaka, Oleksego, Cimoszewicza, Buzka, Millera, Belki, Marcinkiewicza, Kaczyńskiego.