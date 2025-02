Djocovid-19

Teraz też warto było i znowu – nie z powodów sportowych. Znowu bowiem poszło o serbskiego tenisistę Novaka Djokovicia. W obecnych zawodach doszedł do półfinału, ale po pierwszym secie zszedł z kortu z powodu kontuzji. Co dziwne, żegnały go gwizdy i buczenie publiczności. Niestety, sławy tenisa, które ujęły się za Serbem, zbudowały fałszywą diagnozę, że tłum gwizdał, bo liczył na dłuższy pojedynek, a tak to się mu bilety zmarnowały.