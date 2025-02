"Nacjonalizm podnosi parszywy łeb". Niesiołowski wraca do polityki

Hanna Gill-Piątek poinformowała w sobotę o utworzeniu koła PO Łódź Centrum. Członkami koła zostali m.in.: były wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, była wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak oraz wiceminister skarbu w rządzie Leszka Millera Józef Woźniakowski.

Stefan Niesiołowski wrócił do Platformy Obywatelskiej po dziewięciu latach przerwy. We wrześniu 2016 r. polityk wystąpił z PO. Współtworzył koło poselskie i stowarzyszenie Europejscy Demokraci (później Unia Europejskich Demokratów, która wchodziła w skład koalicyjnego klubu PSL – Koalicja Polska). W 2019 r. ogłosił zakończenie aktywności politycznej.

Powrót Niesiołowskiego. "Czeka nas ciężka walka"

– To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach. Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy – mówił na konferencji Stefan Niesiołowski. Jak zaznaczył, zwycięstwo "koalicji 15 października" zostanie dopełnione dopiero po wygranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

– Jak trafnie napisał Wojciech Młynarski, bardzo źle kończą ci, co się za pewnie poczuli. Ja się nie czuję za pewnie i nie uważam, żeby można było triumfować. Czeka nas ciężka walka o to, by utrzymać w Polsce ten poziom wolności i demokracji, który osiągnęliśmy – stwierdził polityk. Jego zdaniem, w Polsce "nacjonalizm podnosi parszywy łeb". – 10 proc. poparcia ma partia, która głosi coś, co się nie mieści w głowie – Polska bez Żydów. Osoby głoszące takie poglądy powinny być na zawsze skreślone z życia publicznego, podobnie jak przekleństwo polskiej polityki, jakim jest Jarosław Kaczyński – grzmiał.

Rewolucja w łódzkiej PO

Pod koniec stycznia Zarząd Regionu Łódzkiego Platformy Obywatelskiej podjął uchwałę o powołaniu siedmiu kół na terenie Łodzi. Wcześniej wszyscy członkowie PO z tego miasta byli skupieni w jednym kole, na którego czele stała Hanna Zdanowska.

Prezydent Łodzi straciła funkcję szefowej łódzkiego koła PO. Zdanowska została zdegradowana do roli szeregowego członka partii.

Czytaj też:

Sąd wydał wyrok. Niesiołowski dostanie od państwa prawie 0,5 mln złotych