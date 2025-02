Pete Hegseth podkreślił, że podejście do planowania strategicznego obecnego prezydenta USA różni się od podejścia Joe Bidena. Jednocześnie, mówiąc o pokoju, szef Pentagonu nazwał wojnę Rosji przeciwko Ukrainie "konfliktem":

– Mam nadzieję, że na Ukrainie zostanie osiągnięte szybkie porozumienie pokojowe, do którego zobowiązał się prezydent – powiedział Hegseth podczas konferencji prasowej w siedzibie Dowództwa Afrykańskiego USA, które znajduje się w Stuttgarcie w Niemczech.

USA wzywają do rozmów

Według jego słów, 12 lutego na posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy i na dwudniowym spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich NATO amerykańska delegacja zamierza odbyć "szczerą rozmowę z przyjaciółmi". W szczególności szef Pentagonu zauważył, że pilność obecnej sytuacji wymaga rozmowy między sojusznikami na temat zdolności i przywództwa, intensyfikacji wysiłków, podziału obciążeń i zachęt do stwierdzenia, że kontynent europejski zasługuje na to, by być wolnym od wszelkiej agresji.

– Ale to ci, którzy są w sąsiedztwie, powinni najwięcej inwestować w tę indywidualną i zbiorową obronę. To jest zdrowy rozsądek, o którym prezydent dużo mówi. Zdrowy rozsądek podpowiada, że chronisz swój region. A Amerykanie będą z wami w pomocy w tej obronie – podkreślił Hegseth.

Przypomniał, że większość krajów zbliżyła się już do poziomu wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB, ale ten poziom powinien być wyższy i wynieść 5 proc.

Jak informują zachodnie media, amerykański prezydent zamierza zakończyć wojnę na Ukrainie do wiosny tego roku.

Jednocześnie "Washington Post" przekazał, że na zbliżającym się spotkaniu w formacie Ramstein Stany Zjednoczone nie ogłoszą nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth ma być bardziej skłonny do biernego uczestnictwa na spotkaniu.

