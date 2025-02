Duda: Pierwszym, który faktycznie pomógł Ukrainie, był Trump

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu dla CNN. Podczas rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie, polski polityk wyraził nadzieję, że Donald Trump zakończy konflikt.

– Na co liczę? Liczę na to, że prezydent Trump, który głośno mówi o tym, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania – nie tylko polityczne, ale także gospodarcze – które zmuszą Władimira Putina do podjęcia negocjacji i doprowadzą do zakończenia tej wojny – powiedział.

Duda: Trump to biznesmen

Prezydent stwierdził, że obecny amerykański przywódca jest "przede wszystkim biznesmenem". W związku z tym ma "biznesowe podejście do polityki i biznesowy sposób jej prowadzenia". Jak wskazał Duda, nie wszystkim podoba się taka postawa. Z kolei inni "nie są do tego przyzwyczajeni".

– To inny styl mówienia i inny sposób działania – podkreślił polski prezydent.

Dalej Duda mówił, że do sprawy wojny na Ukrainie Trump "podszedł jak biznesmen".

– Powiedział jasno: Stany Zjednoczone udzieliły już Ukrainie ogromnej pomocy. To prawda – nikt inny nie pomógł Ukrainie tak bardzo jak Stany Zjednoczone i trzeba to podkreślać – stwierdził.

– Ale pamiętajmy też, że pierwszym, który faktycznie pomógł Ukrainie, był właśnie Donald Trump. Mam na myśli budżet Pentagonu na rok 2020, kiedy Trump wciąż był prezydentem. Już wtedy udzielał Ukrainie wsparcia wojskowego, gdy nikt jeszcze nie myślał poważnie o wojnie i konieczności obrony – dodał.

Kiedy koniec wojny?

Donald Trump może spotkać się z Władimirem Putinem w lutym lub marcu – podała agencja Reutera, powołując się na cytowaną przez rosyjskie media wypowiedź Leonida Słuckiego, szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej.

Przywódcy spotkają się na neutralnym gruncie, bowiem za Putinem wystawiono międzynarodowy nakaz aresztowania i nie może on pojawiać się w wielu państwach świata. Według medialnych doniesień, do rozmów Trump-Putin może dojść w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Arabii Saudyjskiej.

Ukraińskie media ujawniły, jak twierdzą, plan Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie. Jako datę zakończenia wojny podano 20 kwietnia, czyli Wielkanoc. Do 9 maja mają zostać ogłoszone światu warunki wynegocjowane przez Rosję i USA.

