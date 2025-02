Czarnek: Za 10 lat być może będę konkurował z Morawieckim o tę nominację

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Wszystkie dotychczasowe sondaże pokazują, że w drugiej turze zmierzą się kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.

We wtorek na konferencji prasowej prezes PiS był pytany, czy bierze pod uwagę scenariusz, w którym Nawrocki nie wchodzi do drugiej tury. – Kampanie wyborcze mają różne koleje losu, ale w tym wypadku przede wszystkim powinna niepokoić się Trzecia Droga, bo to oni tracą. A jeżeli chodzi o nas, to my się w tej chwili nie obawiamy. Mamy swoje plany, mamy swój plan kampanii. Nie obawiamy się tego, że Karol Nawrocki nie wejdzie do drugiej tury – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Czarnek kandydatem na prezydenta? "Może za 10 lat"

– Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek będzie nowym kandydatem PiS na prezydenta? – zapytał byłego ministra edukacji Marek Tejchman w audycji RMF FM. – Za 10 lat być może będę konkurował z Mateuszem Morawieckim o tę nominację. Teraz nie tylko kandydatem na prezydenta, ale i zwycięskim kandydatem na prezydenta wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość będzie dr Karol Nawrocki. Wszystko idzie ku dobremu – odparł Przemysław Czarnek.

– Jest taka teoria, że Nawrocki nie ma wygrać wyborów, tylko Trzaskowski je przegrać – zwrócił uwagę prowadzący program. – Jest taka teoria, że wyborów prezydenckich się nie wygrywa, tylko przegrywa – powiedział poseł PiS. – Wszyscy mówią, że ta kampania ze strony wszystkich kandydatów jest dość nudna. Ale to nie jest kwestia tylko naszego kandydata – dodał.

Czarnek, który stoi na czele Ruchu Ochrony Wyborów, potwierdził, że konferencja programowa Karola Nawrockiego odbędzie się 2 marca o godz. 11:00. – Jest świetnie przygotowywana – zapewnił.

– Kiedy na początku listopada nie znaliśmy jeszcze ani kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ani kandydata Platformy, to sondaże pokazywały od 42 do 45 proc. poparcia dla pana Trzaskowskiego już w pierwszej turze, niektóre nawet skłaniały się ku temu, że może wygrać w pierwszej turze. Dzisiaj sytuacja jest taka, że mimo potężnych pieniędzy w kampanię, Trzaskowskiemu spadło poparcie mniej więcej o 9 pkt. proc., a notowania naszego kandydata poszły w górę – mówił były minister edukacji.

