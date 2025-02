"Poprze pan kampanię Nawrockiego?". Poseł PiS opublikował nagranie z dziennikarzami TVN24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do sympatyków o finansowe wsparcie kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. – Kampania trwa i jesteśmy z niej zadowoleni, ale nie ukrywamy, że ta ogromna przewaga finansowa drugiej strony jest elementem, który nam przeszkadza. Mogłoby być w tej chwili już znacznie lepiej, gdyby te pieniądze były – przyznał prezes PiS Jarosław Kaczyński na jednej z konferencji prasowych.

Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk zdradził, że dotychczasowe wpłaty są niewystarczające do prowadzenia kampanii. – Apelujemy o wpłaty, nawet drobne, ale jeżeli będą od wielu osób, to będziemy mogli realizować kampanię wyborczą i równo konkurować – oznajmił. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, darowizny muszą pochodzić od darczyńców zamieszkałych w Polsce i być dokonywane z kont prywatnych.

"Poprze pan finansowo kampanię?"

Poseł PiS Andrzej Śliwka opublikował w środę na platformie X nagranie z Sejmu. Zwraca się do dziennikarzy TVN24 z pytaniem o... wsparcie finansowe kampanii Karola Nawrockiego. – Panie redaktorze, czy poprze pan finansowo kampanię pana doktora Karola Nawrockiego? – zapytał polityk. – A od kiedy dziennikarze są od popierania czyjejś kampanii? – odparł Radomir Wit. –Szanowni państwo, pan redaktor nie popiera, ale państwo możecie poprzeć – stwierdził poseł Śliwka.

– Pani redaktor z TVN-u, czy wpłaciła pani na kampanię Karola Nawrockiego? – pytał reporterkę TVN24 polityk. – Nie no, ja nie płaciłam. Dlaczego miałabym wpłacać na kampanię? – odpowiedziała zaskoczona dziennikarka.

Wybory prezydenckie

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach prezydenckich poparło prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Formalnie Karol Nawrocki został rekomendowany przez Komitet Obywatelski.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

