Jest data i tytuł konferencji programowej Karola Nawrockiego

"To już oficjalnie! 2 marca (niedziela) odbędzie się obywatelska konferencja programowa kandydata na Prezydenta RP Karola Nawrockiego" – przekazał za pośrednictwem social mediów szef sztabu wyborczego kandydata Paweł Szefernaker.

"Polska sferą normalności"

Poseł PiS poinformował, że tytuł konferencji to "Polska sferą normalności. Budujmy wspólnie: bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt!".

Kilka dni temu Szefernaker przekazał, że na nadchodzących spotkaniach z wyborcami obok Nawrockiego będą pojawiali się czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Co do tej pory obiecał Karol Nawrocki?

Część postulatów Nawrocki przedstawił w trakcie odbytych do tej pory spotkań z wyborcami. Można wśród nich wymienić m.in. sprzeciw wobec wdrażania w Polsce paktu migracyjnego Unii Europejskiej, który zakłada między innymi relokację do Polski wyznaczonych przez Komisję Europejską kwot imigrantów albo płacenie kar przez polskich podatników. Imigranci mieliby być utrzymywani w takim standardzie, jaki finansują im przymusowo podatnicy w państwach Europy zachodniej.

Kandydat na prezydenta wyraził również jasny sprzeciw wobec kontynuowania w Polsce Zielonego Ładu.

Prezes IPN zapowiedział, że jako prezydent "zażąda, by nastąpił powrót do inwestowania w Polskę lokalną". – W pierwszej swojej inicjatywie ustawodawczej jako prezydent będę żądał od rządu polskiego powrotu do inwestowania w powiaty i Polskę lokalną.

Twierdzi też, że w ciągu swoich pierwszych 100 dni od objęcia urzędu prezydenta wprowadzi plan "Prąd 33 proc”, który ma doprowadzić do obniżenia o jedną trzecią mniej za rachunków za energię elektryczną.

Nawrocki chce obniżenia VAT-u na żywność z 5 proc. do zera, zaś VAT-u na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc.

Kandydat na prezydenta oznajmił też, że jeśli zostanie prezydentem, niezwłocznie złoży projekt obywatelski "Tak dla CPK" jako projekt prezydencki.

