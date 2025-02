Amerykańscy chłopcy

Pewne pomysły wydają się oczywiste, ale dopiero wtedy, kiedy zrobi z nich użytek ktoś inny – bardzo łatwo we wszystkim być drugim, ale cholernie trudno jest być tym pierwszym. Dokumentalna seria „Wietnam: wojna, która odmieniła USA” („Vietnam: The War That Changed America”) to opowieść, która zapiera dech w piersiach, choć reżyser Rob Coldstream i producentka Caroline Marsden nie zrobili niby niczego specjalne zaskakującego: sięgnęli do archiwalnych nagrań i nagrali świadków wydarzeń. Ale liczy się to, w jaki sposób połączyli te źródła, tworząc nową jakość.

Serial wyprodukowany dla Apple TV+ (i tam dostępny) przynależy do najpopularniejszego dziś gatunku non-fiction, tzn. historii subiektywnej, historii osobistej, emocjonalnej opowieści uczestników wydarzeń, którzy niby mówią o tym, co znamy z książek historycznych i reportaży, a mimo to mamy wrażenie, jakbyśmy odkrywali nowy wymiar.

Pierwsza „Wojna Telewizyjna”

I tak rzeczywiście jest. Oto kilku weteranów wojny wietnamskiej wspomina swe wojenne losy. Ich słowa wzbogacone są warstwą wizualną – rzecz niby oczywista – ale już w pierwszym kwadransie pierwszego odcinka odkrywamy, jak nietypowe połączenie nas czeka.