"Stop Narkotykowi Pornografii". Sejm zdecyduje o projekcie ustawy

Inicjatywa, wspierana przez Ordo Iuris i inne organizacje społeczne, ma na celu wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji wieku użytkowników serwisów pornograficznych. Właściciele takich platform byliby zobowiązani do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, pod nadzorem właściwego organu. Strony, które nie dostosują się do przepisów, mogą zostać zablokowane przez dostawców internetu lub stracić dostęp do usług płatniczych.

Inicjatywa obywatelska wobec bierności polityków

Podobne rozwiązania wprowadzono już w kilkunastu stanach USA, a wkrótce zaczną obowiązywać m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Australii. Problem uzależnienia dzieci od treści pornograficznych jest poważny – według badań średni wiek pierwszego kontaktu z takimi materiałami to 11 lat, a co czwarty nastolatek ogląda je codziennie.

Pomimo wieloletnich obietnic polityków żadna opcja rządząca nie podjęła skutecznych działań w tej sprawie. Dlatego Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny zainicjowały obywatelski projekt ustawy, zbierając ponad 200 tys. podpisów. Kampanię "Stop Narkotykowi Pornografii" poparły liczne organizacje prorodzinne, politycy oraz publicyści.

Rząd przedstawi konkurencyjny projekt?

Jednak istnieje obawa, że projekt zostanie odrzucony przez rządzącą koalicję, która zapowiada własne regulacje dotyczące ochrony dzieci przed "treściami szkodliwymi". Krytycy wskazują, że to nieprecyzyjne pojęcie może otworzyć drogę do cenzury ideologicznej, a sam projekt rządowy może utknąć w sporach politycznych.

Organizatorzy kampanii apelują do posłów wszystkich partii o skierowanie obywatelskiego projektu do dalszych prac. Podkreślają, że skuteczna ochrona dzieci przed dostępem do pornografii to kwestia ponadpartyjna i pilna.

"Miejmy nadzieję, że Polska nie zostanie w tyle i że polska młodzież również będzie wkrótce chroniona przed treściami pornograficznymi" – czytamy na stronie Instytutu Ordo Iuris.

