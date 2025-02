Klich ambasadorem w USA? Jest głos z Kancelarii Prezydenta

Dyplomatyczny spór między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie odwołania i powołania nowych ambasadorów zaczął się w marcu ubiegłego roku, kiedy szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W poniedziałek na antenie Polsat News Andrzej Duda poinformował, że porozumiał się z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim w sprawie nominacji ambasadorskich. Prezydent przekazał, że w ostatnich tygodniach rząd powrócił do standardowej procedury, którą przez wiele miesięcy podważał, i przedstawił wstępnych kandydatów do objęcia polskich placówek dyplomatycznych.

Głos z Kancelarii Prezydenta

Szefowa Kancelarii Prezydenta została zapytana w Radiu Maryja, kto będzie ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. – Nie należy się spodziewać zgody prezydenta Andrzeja Dudy na objęcie funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych przez obecnego kierownika placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha – odpowiedziała.

Małgorzata Paprocka podkreśliła, że prezydent z satysfakcją przyjmuje to, że rząd Donalda Tuska wraca do 30-letniej praktyki w sprawie powoływania ambasadorów, czyli tzw. wstępnej zgody. – Rząd wycofał się ze swoich planów i ostatecznie takie dokumenty wpłynęły do Kancelarii Prezydenta – powiedziała.

Bogdan Klich pełni funkcję charge d’affaires w Waszyngtonie od listopada 2024 r., po odwołaniu Marka Magierowskiego przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Decyzja w tej kwestii spotkała się ze sprzeciwem prezydenta Andrzeja Dudy, który nie wyraził zgody na zmianę.

Kto powołuje ambasadora?

Konstytucja RP w artykule 39 stanowi, że ambasadora mianuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez prezesa Rady Ministrów.

Ambasador to oficjalny przedstawiciel danego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej. Reprezentuje interesy swojego kraju i jest głównym kanałem dyplomatycznym między dwoma krajami.

