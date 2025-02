"Trzech najbardziej prorosyjskich polityków w Polsce". Padły nazwiska

Donald Tusk w mocnym słowach odniósł się do rzekomych działań "niektórych polskich polityków". Dzień wcześniej premier apelował o jedność. "Jawne, czasem wręcz entuzjastyczne wspieranie przez niektórych polskich polityków prorosyjskich tendencji w Europie i na świecie uderza wprost w polską rację stanu i nasze bezpieczeństwo. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć?!" – napisał w piątek na platformie X szef rządu. Polityk nie sprecyzował, jakich polityków ma na myśli.

W czwartek premier apelował o "zawieszenie sporów" w sprawie wojny na Ukrainie, wobec rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. "Sytuacja międzynarodowa jest na tyle poważna, że nie możemy sobie pozwolić na kłótnie w kraju w sprawie naszego bezpieczeństwa. Wzywam wszystkie siły polityczne i liderów do zawieszenia sporów na temat wojny i pokoju w Ukrainie i jedności wobec zagrożeń ze Wschodu. Polska, Europa i cały Zachód potrzebują dziś pełnej współpracy i solidarności" – stwierdził Tusk.

Prorosyjscy politycy w Polsce?

Na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński został zapytany o piątkowy wpis Donalda Tuska, w którym premier sugerował "prorosyjskie tendencje" wśród "niektórych polskich polityków".

– Trzech najbardziej prorosyjskich polityków w Polsce to po pierwsze Wojciech Jaruzelski, po drugie Donald Tusk, po trzecie Grzegorz Braun. Pan Tusk powinien się podać do dymisji po tym wpisie, bo po prostu on jest najbardziej prorosyjskim politykiem i mamy na to twarde dowody – powiedział polityk PiS.

– My, jako Prawo i Sprawiedliwość, prowadziliśmy politykę najbardziej konkurencyjną wobec Rosji, uznającą Rosję za największe geopolityczne zagrożenie dla Polski. To przecież Donald Tusk rozbroił Polskę, likwidując z panem Klichem jednostki wojskowe na wschodzie Polski, które my przywracaliśmy. To Donald Tusk chciał współpracy z Rosją taką, jaka ona jest i mówił o tym w Sejmie – dodał.

