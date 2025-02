"Przesłanie jest jasne". Tusk odbył serię rozmów

W środę rano doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Przywódcy omówili m.in. kwestię wypracowania rozwiązania zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Po rozmowie prezydent USA zamieścił wpis na platformie Truth Social. Stwierdził, że zarówno on, jak i Putin chcą "powstrzymać miliony ofiar wojny Rosji i Ukrainy".

Trump – zgodnie z zapowiedzią – zadzwonił w środę również do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omówiliśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie zespołowym oraz możliwości technologiczne Ukrainy – w tym drony i inne zaawansowane gałęzie przemysłu. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem osiągnąć. (...) Prezydent Trump podzielił się szczegółami rozmowy z Putinem" – poinformował Zełenski.

Tusk po rozmowach z europejskimi liderami

Wobec rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, premier Donald Tusk zaapelował o "zawieszenie sporów" w sprawie wojny na Ukrainie.

"Sytuacja międzynarodowa jest na tyle poważna, że nie możemy sobie pozwolić na kłótnie w kraju w sprawie naszego bezpieczeństwa. Wzywam wszystkie siły polityczne i liderów do zawieszenia sporów na temat wojny i pokoju w Ukrainie i jedności wobec zagrożeń ze Wschodu. Polska, Europa i cały Zachód potrzebują dziś pełnej współpracy i solidarności" – napisał w serwisie X.

W kolejnym wpisie Tusk poinformował, że przeprowadził rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem oraz liderem niemieckiej partii CDU Friedrichem Merzem.

"Przesłanie jest jasne: Ukraina, Europa i USA muszą być w pełni zjednoczone i rozpocząć rozmowy pokojowe" – stwierdził szef polskiego rządu.

