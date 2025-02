"Tornado Trumpa zmieniło świat". Mocne przemówienie Orbana

Poniżej publikujemy przemówienie premiera Węgier Viktora Orbana wygłoszone podczas spotkania "Patrioci dla Europy" w Madrycie 8 lutego 2025 roku:

"Dzień dobry! Niech żyje Hiszpania!

Drodzy Przyjaciele,

Czy przed przemówieniem mogę mieć osobistą uwagę – szczególnie do ciebie, Santiago? Z największą skromnością mogę powiedzieć, że sprawuję funkcję premiera od 19 lat. Ale co jeszcze ważniejsze, jestem rekordzistą jako lider opozycji przez 16 lat. Oznacza to więc, że mam pewne zrozumienie i pewne pojęcie o drodze, o szlaku czy drodze od opozycji do rządu, do władzy. A nazwa tego szlaku, nazwa tej drogi to cierpienie. Nazwa tej drogi to ból. Jeśli chcesz iść do rządu, najpierw musisz służyć swojemu narodowi; tymczasem jesteś pod ciągłym i brutalnym atakiem. Cierpienie i ból. Myślę, Santiago, ty i Vox wystarczająco cierpieliście. Miałeś wystarczająco dużo bólu. Czas przejść do rządu. A teraz kontynuujmy w moim cudownym języku, w każdym razie języku węgierskim – który w rzeczywistości nie jest językiem, ale dla nas tajnym kodem, aby bronić naszej tożsamości narodowej.

Drogi Santiago,

Jesteś Hiszpanem i mówisz „Reconquista”. Jestem Węgrem i mówię: „Rozumiem Cię i jestem z Tobą!” W XII wieku córka króla Węgier poślubiła króla Aragonii Jakuba I. Węgierscy gwardziści, którzy z nią przybyli, dołączyli do was i walczyli z wami w bitwach rekonkwisty. Santiago, rozumiem Cię i jestem z Tobą! Trzysta lat później spotkaliśmy się ponownie na obu krańcach Europy: wy tu na Zachodzie, my tam na Wschodzie, walcząc z tą samą zwycięską falą. Tysiące hiszpańskich żołnierzy dowodzonych przez twojego bohatera Bernardo de Aldana walczyło w granicznych twierdzach na węgierskim krańcu. Santiago, rozumiem Cię i jestem z Tobą! Minęły kolejne cztery lata i spotkaliśmy się ponownie.

Drodzy hiszpańscy przyjaciele, byliście pierwszymi, którzy nas wspierali w 1956 roku, kiedy powstaliśmy przeciwko komunizmowi i Związkowi Sowieckiemu. Innymi słowy, mamy sprawdzoną przyjaźń Hiszpanów i Węgrów, którzy walczyli ramię w ramię. A dzisiaj, siedemdziesiąt lat później, stoję tu z wami, w Madrycie. Santiago, rozumiem Cię i jestem z Tobą! Niech żyje Rekonkwista!

Drodzy Przyjaciele, mamy też spokojniejsze wspólne wspomnienia. Cytuję: „Mieszkańcy Madrytu są przyzwoici, bezinteresowni, dobrzy kumple i – co najważniejsze – kochają piłkę nożną”. To powiedział Węgier Puskás, którego znacie jako Pancho. Pochodzę z jego kraju, z Węgier. Przybyłem do Was z odległości dwóch tysięcy kilometrów. Tym, co czyni nasz kraj interesującym, nie jest jego wielkość czy armia. Tym, co czyni Węgry interesującymi – i być może ważnymi – jest ich polityka. Tam od piętnastu lat budujemy wolne, konserwatywne i chrześcijańskie Węgry. Dziś Węgry są laboratorium konserwatywnej polityki. Jesteśmy ludźmi, którzy obronili się przed migracją. Nie pozwalamy ani jednemu nielegalnemu migrantowi na przedostanie się do Europy. Przekraczanie granicy bez pozwolenia jest przestępstwem. Na Węgrzech nie ma kompromisu w sprawie migracji. Jaki jest wynik? Na Węgrzech liczba migrantów wynosi zero. Zamiast migrantów wspieramy własne węgierskie rodziny. Zakazaliśmy propagandy dotyczącej płci w szkołach na Węgrzech. Zapisaliśmy to w Konstytucji: „Ochrona kultury chrześcijańskiej Węgier będzie obowiązkiem każdego organu państwa”. I to też jest zapisane w Konstytucji: „Matka powinna być kobietą; ojcem będzie mężczyzna”. Wcześniej myśleliśmy, że wszyscy o tym wiedzą. Bezrobocie zostało wyeliminowane. Firmy płacą najniższe podatki w Europie. Państwo nagradza pracę, a nie ją karze.

Moi przyjaciele, globalistyczne elity oczywiście nas nienawidzą. Biurokraci w Brukseli, Demokraci w USA i sieć Sorosa rozpoczęli na nas polowanie. Polują na nas, bo broniliśmy naszego kraju. A co zrobili w międzyczasie? Zniszczyli Europę. Bruksela pogrąża europejską gospodarkę. Bruksela wysyła nasze pieniądze na Ukrainę, na beznadziejną wojnę. Bruksela spowodowała, że Europa została zalana migrantami. Bruksela otworzyła bramy i granice dla inwazji migrantów. Pamiętam, że w 2015 roku Soros ogłosił, że do Europy należy wpuścić milion migrantów rocznie. I oto: w ciągu dziewięciu lat przybyło dziewięć milionów nielegalnych migrantów! Inwazja nielegalnych imigrantów i wymiana ludności w Europie to nie teoria spiskowa – to rzeczywistość. Jak głosi ponury żart, czas poszukać nowych teorii spiskowych, bo wszystkie stare okazały się prawdziwe.

Moi przyjaciele, tornado Trumpa zmieniło świat w ciągu kilku tygodni. Pewna era dobiegła końca. Wczoraj byliśmy heretykami; dzisiaj jesteśmy głównym nurtem. Wczoraj powiedziano nam, że jesteśmy przeszłością; dziś wszyscy widzą, że jesteśmy przyszłością. W Ameryce, Holandii, Włoszech, Austrii i na Węgrzech my, patrioci, piszemy przyszłość. Republika Czeska już się szykuje. Jest nas wielu, jesteśmy wielcy i silni. Jak powiedział wasz Pancho: „Zespół jest teraz bardzo zgrany”. Piętnaście lat temu, kiedy my, Węgrzy, stanęliśmy twarzą w twarz z postępową elitą światową, powiedziano nam, że to szaleństwo, niemożliwe, to polityczne samobójstwo. Ale my ich nie słuchaliśmy. Udało się – i dziś stoję przed wami. Węgry są żywym dowodem na to, że jest to możliwe, że da się to zrobić. Prezydent Trump właśnie zaczął. I odniesie sukces. I wy, Hiszpanie, też odniesiecie sukces. Wszystko, co musisz zrobić, to stanąć po stronie Santiago Abascala i partii Vox, a przyszłość Hiszpanii będzie patriotyczna! To takie proste.

Drodzy Patrioci, dziś postępowa elita światowa po prostu odbiera Europę jej obywatelom. Według mitu Europa została porwana przez byka. Tutaj, w Hiszpanii, wiesz, jak postępować z szalejącymi bykami. Tutaj w Hiszpanii istnieje partia patriotyczna: Vox. Ma wspaniałego, odważnego, patriotycznego prezydenta: mojego przyjaciela Santiago Abascala, który jest najodważniejszym torreadorem w polityce, jakiego kiedykolwiek widziałem. No cóż, Santiago, oswajmy razem tego uciekającego byka!

Vamos, Santiago! Vamos, Patriota! ¡Vamos, Vox!".

