Tam wolno wszystko

Pisałam, posiłkując się depeszą agencyjną w języku francuskim. W tekście pojawiło się słowo „rap”, którego nie znałam. Zadzwoniłam do przyjaciółki, lektorki francuskiego w Instytucie Romanistyki. Ona też nie znała, ale poszła zapytać pracujących na Uniwersytecie Francuzów. Nikt nie znał. Po południu wrócił ze szkoły nasz 13-letni wówczas syn. – Rap? To taka muzyka, której teraz się słucha. Amerykańska. „Teraz” może wtedy było nie dla wszystkich i do dziś pozostało.