"Weryfikacje"

Podczas okupacji powstawały różne organizacje wojskowe. Niektóre z nich trafiły z czasem do ZWZ-AK (w całości lub częściowo), inne pozostały samodzielne. Prowadziły one cały czas walkę z Niemcami, ponadto organizowały profesjonalne siatki wywiadowcze, których osiągnięcia trafiały do Londynu, ale przez KG AK, bo nie miały własnych dróg łączności. Znaczna ich część została zaliczona na konto AK, z pomijaniem organizacji, które na ten dorobek ofiarnie pracowały.