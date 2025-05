Woś o sprawie Nawrockiego: To operacja służb specjalnych

DoRzeczy.pl: Okazuje się, że Karol Nawrocki nie otrzymał mieszkania, ale zapłacił za nie 120 tysięcy złotych. Jak więc mają się do tego rewelacje Onetu, gdzie opiekunka pana Jerzego twierdzi, że ten człowiek nawet nie wiedział, że to nie jest jego mieszkanie?

Michał Woś: Te rewelacje są równie wiarygodne jak wypowiedzi tej kobiety, która otwarcie nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości oraz Karola Nawrockiego. Udostępnia obrzydliwe, kłamliwe paszkwile na jego temat, a przy tym jest ideowo zaangażowana po stronie Platformy Obywatelskiej. Wystarczy przejrzeć jej media społecznościowe. Ci ludzie nie mają najmniejszej wiarygodności. To osoby zaangażowane w specjalną operację służb, której celem jest zniszczenie propolskiego, patriotycznego kandydata i zainstalowanie tutaj kolejnego pachołka, zastępcy Donalda Tuska, który będzie realizował wszelkie obce interesy, byle nie interesy Polski.

WWiarygodność opiekunki jest zerowa. To tak, jakby pytać ideowego komunistę o ocenę Stalina, albo jakby zapytać wegetarianina, czy jedzenie mięsa jest dobre czy złe. Jej wiarygodność nie istnieje, bo jest całkowicie zaangażowana po jednej stronie politycznego sporu, przesiąknięta tą ideologią, co zresztą sama pokazuje światu na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Czy to może być czarny PR? Czy dopuszcza pan taką możliwość, że cała sprawa to właśnie czarna kampania przeciw Karolowi Nawrockiemu?

Nie mam, co do tego najmniejszych wątpliwości. To jest robota, i to nie jakaś koronkowa robota, bo im się ta narracja zwyczajnie sypie. To operacja służb specjalnych, o której wiadomo było od dłuższego czasu. Już w połowie kwietnia prof. Cenckiewicz ujawnił, że przygotowywana jest tego rodzaju prowokacja. Dziennikarze Onetu docierają do tajnych informacji i w ciągu kilku godzin mają wszystkie szczegóły, są po prostu prowadzeni na pasku służb. Tajne narady w mieszkaniu przy ulicy Kieleckiej w Warszawie. To właśnie dzieje się za kulisami. I ci ludzie będą musieli za to odpowiedzieć. To czarny PR, brudna kampania ale Karol Nawrocki sobie z tym poradzi, bo jest po prostu najlepszym kandydatem. To człowiek, który potrafi przyjąć mocne ciosy i będzie bronił Polski tak samo skutecznie, jak znosi te paszkwile wymierzone w niego.

Czytaj też:

Kałużny: Trzaskowski nie daje rady, więc atakują NawrockiegoCzytaj też:

"Albo Nawrocki powie prawdę, albo...". Hołownia apeluje do Kaczyńskiego