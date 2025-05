Co dalej z gazociągiem Ribbentrop-Mołotow?

Cóż, wydaje się, że podobnie jak wcześniej, bo też niewiele się w tej kwestii zmieniło. To znaczy Nord Stream jak był wymierzony w Polskę, Ukrainę oraz Litwę, Łotwę i Estonię – tak nadal pozostaje wymierzony w te państwa. A atak Rosji na Ukrainę doskonale to unaocznił. Atak Rosji na Ukrainę, w przeprowadzeniu którego Nord Stream miał dopomóc i w istocie – co było szczególnie widoczne od zarania tej z początku dziwnej wojny w 2014 r., aż do jawnej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. – świetnie Rosji, z pomocą jej faktycznie podówczas sojuszniczych Niemiec, dopomógł.