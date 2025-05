Tusk komentuje decyzję RPP. Polityczna aluzja

Środowa decyzja RPP oznacza, że główna stopa referencyjna będzie teraz wynosić 5,25 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa zostanie zmniejszona do 5,75 proc., a stopa depozytowa spadnie do 4,75 proc.

Stopa redyskontowa weksli zostanie obniżona do 5,30 proc. w skali rocznej, natomiast stopa dyskontowa weksli wyniesie 5,35 proc. rocznie.

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Tusk: Będzie łatwiej zdobyć mieszkanie

Decyzję skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Stopy procentowe wreszcie obniżone. Lepiej późno niż wcale. Będzie łatwiej zdobyć mieszkanie. Bez kontekstu" – napisał szef rządu.

Mimo ostatnich słów wpisu, nietrudno domyślić się, że Donald Tusk nawiązał w ten sposób do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego, które kandydat PiS na prezydenta nabył od Jerzego Ż.

Nawrocki przekaże mieszkanie na cele charytatywne

Jerzy Ż. ma 80 lat i jest poważnie schorowany. W 2017 r. przekazał swą kawalerkę Karolowi Nawrockiemu i jego żonie Marcie – w zamian za opiekę. Okazuje się, że obecnie mężczyzna przebywa w państwowym Domu Opieki Społecznej.

Nawrocki zwołał w środę konferencję prasową, na której poinformował, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne.

– To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – powiedział Nawrocki.

