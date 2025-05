"Zło dobrem zwyciężaj". Dyskusja po decyzji Nawrockiego

Jerzy Ż. ma 80 lat i jest poważnie schorowany. W 2017 r. przekazał swą kawalerkę Karolowi Nawrockiemu i jego żonie Marcie – w zamian za opiekę. Okazuje się, że obecnie mężczyzna przebywa w państwowym Domu Opieki Społecznej.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Polska wystąpił na kanale Bogdana Romanowskiego. Nawrocki odniósł się do oskarżeń o nielegalne przejęcie mieszkania Jerzego Ż. Prezes IPN po raz kolejny zaprzeczył tym twierdzeniom.

Prezes IPN tłumaczył na kanale Rymanowski Live, że mieszkanie, o które rozpętała się afera, nabył legalnie. Pokazał również aktualne oświadczenie majątkowe.

Nawrocki przekaże mieszkanie na cele charytatywne

Nawrocki zdecydował się zwołać w środę konferencję prasową, na której poinformował, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne.

– To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – przekazał Nawrocki.

Kandydat na prezydenta zapewnił, że wykona wszystko, do czego zobowiązał się w umowie z panem Jerzym.

– Wykonywałem całość tej umowy i będę wykonywał ją do końca, bo pan Jerzy zawsze chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i o jego nagrobek, także ze wszystkiego, co zadeklarowałem i zobowiązałem się, to wszystko wykonam – powiedział.

Gorąca dyskusja w sieci

Decyzja Karola Nawrockiego jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

"Zło trzeba zwyciężać dobrem! Nawrocki wraz z żoną przekazują mieszkanie na cele charytatywne! Te słowa przyszłego Prezydenta RP powinny być azymutem w działaniu każdego z nas! Polecam to szczególnie tym, którzy nakręcili spiralę hejtu z portalu Onet" – napisał na portalu X Mateusz Morawiecki.

twitter

"Zło dobrem zwyciężaj! Karol Nawrocki przekazuje kawalerkę na cele charytatywne, jednocześnie zapewniając możliwość jej użytkowania przez Jerzego Ż. do końca życia. Wyobrażacie sobie taki gest ze strony JAKIEGOKOLWIEK polityka z koalicji 13 grudnia?" – czytamy we wpisie Mariusza Błaszczaka.

twitter

"Uratował człowieka od bezdomności, pozwolił mieszkać w swoim mieszkaniu, opłacał rachunki. Teraz przekazał to mieszkanie dla innych potrzebujących. Brawo, Nawrocki. Zło zwyciężaj dobrem!" – podkreślił Jacek Sasin.

twitter

"Zło dobrem zwyciężaj! Karol Nawrocki przekazuje mieszkanie w którym mieszkał Pan Jerzy na cele charytatywne (z zachowaniem umowy dożywocia pozwalającej mu na korzystanie z mieszkania do końca życia). Myślicie, że któryś z rentierów z PO byłby gotowy na taki gest? Może Marta Wcislo, która zarabiała w rok 334 tys zł na wynajmie czy może Kropiwnicki odda jedno ze swoich kilkunastu mieszkań?" – zauważył Michał Moskal.

twitter

"'Zło dobrem zwyciężaj'. Donald Tusk wpadł w furię" – napisał na portalu X Maciej Wąsik.

twitter

"Zło dobrem zwyciężaj!:):):)" – czytamy we wpisie Piotra Glińskiego.

twitter

Pojawiły się również krytyczne opinie.

"Jeśli złapany na gorącym uczynku złodziej oddaje łup, nie staje się z automatu uczciwy – tak tylko przypominam" – zaznaczył Kamil Dziubka.

twitter

"W jaki sposób Nawrocki chce przekazać mieszkanie na cele charytatywne, skoro może korzystać z niego – jak twierdzi – pan Jerzy, aż do swojej śmierci? Niech Nawrocki przekaże na cele charytatywne rynkową wartość tego mieszkania" – napisała Dorota Brejza.

twitterCzytaj też:

Duda o poparciu Nawrockiego. Zdecydowana reakcjaCzytaj też:

"Żenujący spektakl". Morawiecki o sprawie Nawrockiego