Ktokolwiek widział…

W ubiegłym roku policja wszczęła 15 008 spraw poszukiwawczych za osobami zaginionymi, z czego 2752 dotyczyło osób do 17 r.ż. W wakacyjny wieczór 5 sierpnia 2023 r. Wiktoria wymknęła się z domu w Sosnowcu, by spotkać się z poznanym kilka dni wcześniej w Internecie mężczyzną. Ten czekał na nią niedaleko jej miejsca zamieszkania. Ona miała wówczas 11 lat, on – 39. Mężczyźnie udało się zdobyć zaufanie dziewczynki. Wsiadła z nim do samochodu.

Zaginięcie dziecka zgłoszono 6 sierpnia. Mimo że – jak informowała prokuratura – sprawca podejmował działania mające utrudnić akcję poszukiwawczą, już 7 sierpnia rano 11-latka została odnaleziona. Starszy od niej o niemal 30 lat Przemysław K. wywiózł ją na drugi koniec Polski. „Działając pod jego wpływem, zdecydowała się przyjąć propozycję wspólnego wyjazdu do Koszalina. Realizując przestępczy zamiar, oskarżony przyjechał po małoletnią Wiktorię do Sosnowca, a następnie przewiózł ją na północ Polski i ukrył w swoim miejscu zamieszkania. Po drodze podjął starania nakierowane na utrudnienie akcji poszukiwawczej” – informowała prokuratura.