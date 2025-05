Z USA do Salwadoru

Przede wszystkim nie przyjeżdżajcie do naszego kraju nielegalnie. Zostaniecie wydaleni i będziecie pociągnięci do odpowiedzialności” – mówiła ze śmiertelnie poważną miną Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych. Przekaz polityk Partii Republikańskiej wzmacniało grożenie palcem, ale ważniejsze od słów i gestów było tło. Noem przemawiała do kamer w CECOT (hiszp. Centro de Confinamiento del Terrorismo), salwadorskim megawięzieniu, do którego wybrała się pod koniec marca. Za jej plecami – za kratami – stała grupa łysych, wytatuowanych mężczyzn. I choć wyglądali na wyjątkowo niebezpiecznych bandytów, to jednak widać było, że stoją niemal na baczność i nikt z nich nie śmie nawet pisnąć.