Prezes FAKRO: Podstawą rozwoju gospodarczego jest równa i uczciwa konkurencja

KAROL GAC: Jak pan ocenia aktualną kondycję polskiej gospodarki? Jakie są nasze mocne, a jakie słabe strony?

RYSZARD FLOREK: Naszymi mocnymi stronami są wysoki poziom kapitału ludzkiego oraz położenie geograficzne, tylko niestety nie umiemy tego wykorzystać. Naszą słabą stroną jest bardzo niski poziom kapitału społecznego, jeden z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej, co może być dużym ograniczeniem w rozwoju gospodarczym. Trzeba dążyć do tego, aby wszyscy Polacy poczuli odpowiedzialność za rozwój gospodarczy kraju i wspierali rozwój polskich firm, by te mogły osiągnąć skalę niezbędną do konkurowania na rynku globalnym. Kraje, w których poziom kapitału społecznego jest wysoki, są bogate, a te, w których jest niski – biedne. Warunkiem koniecznym jest współpraca wszystkich grup społecznych – polityków, urzędników, nauczycieli, dziennikarzy, konsumentów.

Kolejną słabą stroną jest to, że znaczącą część naszej gospodarki oddaliśmy zachodnim inwestorom. W początkowym okresie znacząco przyspieszyło to nasz wzrost, lecz długofalowo może stanowić ograniczenie dalszego rozwoju. Statystyki pokazują, że te kraje są zamożne, które mają dużo rodzimych firm globalnych.