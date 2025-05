Niewolnicy Big Tech

Myślę, że na „lewicowego wolnościowca” też by się nie obraził. Jako minister finansów Grecji widział z bliska, jak to się robi. Co? Jak dziś działają mechanizmy politycznego i ekonomicznego zniewolenia w Unii Europejskiej, opisywał też potem w książkach wszechpotęgę finansowych instytucji, z którymi zmagał się jako polityk.

W najnowszej zwraca uwagę na jeszcze bardziej niebezpieczne procesy: śmierć, którą kapitalizm zadaje sam sobie poprzez przekształcenie w coś, co Varoufakis nazywa technofeudalizmem. Lech Jęczmyk pisał niegdyś o Nowym Średniowieczu (jak zwykle wyprzedził swoją epokę), zwracając uwagę, że zadłużony po uszy człowiek współczesny nie jest już wolnym obywatelem, lecz najmitą, którego dom i samochód należą do banku.