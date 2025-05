"Jak nie być chu*em" w Agorze

Poradnik ten napisany został, jak można wnioskować z dołączonej fotografii, przez autorów odmiennej płci. Paweł Goźliński zwierza się czytelnikom z niepokoju, który stanął u początków tej książki. „Ten niepokój jest mi bardzo bliski. Z nim siadałem do pisania tej książki: z przekonaniem, że coś jest nie tak z rolą, którą odgrywam przed sobą i światem jako mężczyzna. Ale to jest dobry niepokój. Jeśli ktoś go nie czuje, nie jest skłonny, by krytycznie zastanowić się nad swoim miejscem w świecie”. Jak przystało na nowoczesną kobietę, większą pewnością siebie odznacza się Aga Kozak. Namawiając czytelników do wysiłku, autorka obiecuje niemało. „Podejmijcie go, jeżeli chcecie – tak naprawdę – przeżyć z nami, prawdziwymi kobietami, życie, a nie być samotni. Jeżeli chcecie fajnego seksu, życia, które jest pełne wyzwań i daje spełnienie”.