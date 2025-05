Winnicki: Kwestionuję te wybory, one są kręcone

Winnicki był w piątek gościem Radia Plus, gdzie przedstawił swoje wątpliwości dotyczące uczciwości wyborów prezydenckich. Jak przyznał, zastanawia się czy złożyć protestu wyborczego.

– Ja osobiście kwestionuję te wybory. Uważam, że wybory mamy w Polsce kręcone, tzn. nie wiem, czy całkowicie skręcone, ale kręcone, bo mamy olbrzymią zagraniczną interwencję, która była robiona w porozumieniu ze sztabem Trzaskowskiego. Są dowody, bo sztabowcy Trzaskowskiego wrzucali tydzień wcześniej spoty, zanim one się pojawiły – stwierdził i dodał, że ogłoszenie wyników głosowania z pewnością nie uspokoi społecznych nastrojów.

Przypomnimy, że tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) poinformowała o możliwej próbie ingerencji w kampanię wyborczą. Jak podano, chodzi o reklamy polityczne na Facebooku, które mogą być finansowane z zagranicy.

Wkrótce potem Wirtualna Polska ujawniła, że źródło spotów jest w Polsce, a trop prowadzi do fundacji Akcja Demokracja, której prezes ma powiązania z Koalicją Obywatelską i był nagradzany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Winnicki wskazuje na błąd sztabu Nawrockiego

Polityk mówił także o dużym będzie sztabu Karola Nawrockiego, który nie potrafił pokazać historii życia kandydata w sposób atrakcyjny dla wyborców.

– Nie ma żadnej wątpliwości, że Karol Nawrocki jest postacią z trudnym dzieciństwem i burzliwą młodością (...) jego zaplecze polityczne nie potrafiło tej historii opowiedzieć w czasie kampanii wyborczej. Oni próbowali jakby sugerować coś, że tutaj Nawrocki, Rocky, tak, porównywać właśnie do tego i to jest historia, powiedziałbym wręcz filmowa. Ta historia Nawrockiego, to się nadaje na dobry film i moim zdaniem to było do świetnego opowiedzenia – wskazał.

– Ta historia powinna być od początku dobrze opowiedziana, na zasadzie wyznania czy jakiejś skruchy, czy opowiedzenia: tak, miałem taką burzliwą młodość, teraz jestem innym człowiekiem, zrobiłem doktorat, napisałem książki, jestem dyrektorem IPN-u – dodał.

