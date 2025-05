"To nie byłoby możliwe bez Tuska". Nawrocki: On bardzo nam pomógł

Dziś ostatni dzień kampanii przed II turą wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki odwiedził Gorlice, gdzie prosił swoich wyborców, aby nie pozwolili na "przejęcie pełni władzy przez liberałów". Popierany przez PiS kandydat krytykował również Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.

– Niewiele udało się premierowi Tuskowi. Nie udało się prawie nic. Nie zrealizował 100 konkretów, nie udało mu się zbudować wspólnoty narodowej, bo Polaków tylko dzieli. Eliminuje takich jak my z życia publicznego, atakuje służbami specjalnymi i instytucjami państwowymi obywatelskiego kandydata na urząd prezydenta – powiedział prezes IPN. Nawrocki dodał jednak szybko, że premierowi "udała się jedna rzecz".

– Muszę przyzna dziś w Gorlicach i zwracam się też do zwolenników Rafała Trzaskowskiego – posłuchajcie, to będzie ciepłe słowo o Donaldzie Tusku. Tuskowi udała się jedna rzecz: udało się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce. To mi udało się was zjednoczyć, wszystkich polskich patriotów, a to nie byłoby możliwe bez Donalda Tuska, który nam bardzo pomógł – stwierdził.

Nawrocki o Trzaskowskim: Tchórz

Dalej Nawrocki stwierdził, że "tchórz i słup" nie może zostać prezydentom Polski. Nie można również dopuścić do "domknięcia systemu" i przejęcia pełni władzy przez liberałów.

– Nie dam zabrać 13. i 14. emerytur i 800+ dla polskich rodzin. Te wybory są też o tym, czy radykalni liberałowie zdobędą całość władzy czy nie – powiedział.

– Obóz patriotyczny musi być 1 czerwca razem. Jesteśmy razem, żeby powiedzieć „nie” monopolowi rządów Donalda Tuska i mówimy „nie” Rafałowi Trzaskowskiemu w Pałacu Prezydenckim, bo tchórz i słup nie może być prezydentem Polski – dodał kandydat na prezydenta.

Nawrocki podkreślił, że "wygra Polska normalna, Polska bezpieczna, Polska dobrobytu, Polska rozwijająca się i my jesteśmy tego dowodem".

Czytaj też:

Wybory prezydenckie. Sondaż wskazał zwycięzcę, ale różnica jest niewielkaCzytaj też:

Szydło: Dla Nawrockiego wyborcy Brauna są ważni