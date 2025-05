Szydło: Dla Nawrockiego wyborcy Brauna są ważni

– Bardzo się cieszę, że panowie umówili się na rozmowę. Rozmawiali o wspólnych punktach, które można zrealizować – powiedziała o ponownym spotkaniu Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem była premier Beata Szydło w rozmowie z Grzegorzem Kępką w Polsat News.

– Dzisiaj w Polsce potrzebna jest merytoryczna rozmowa na temat tego, co jest potrzebne do tego, ażeby było bezpiecznie, żeby programy społeczne mogły funkcjonować, żeby były niskie podatki, żeby nie było nielegalnej migracji. Więc bardzo dobrze, że taka rozmowa się odbyła – podkreśliła europoseł PiS.

Szydło: Programy społeczne są potrzebne

Polityk wyraziła również zadowolenie z zapowiedzi Nawrockiego, że jako prezydent nie zamierza wycofywać programów socjalnych PiS. – Dla mnie najistotniejsze jest to, że on powiedział bardzo jasno, że będzie bronił wszystkich tych projektów i programów społecznych, tej wizji polityki społecznej, którą wprowadzał m.in. mój rząd, których obrońcą był również prezydent Andrzej Duda – powiedziała Szydło.

– Wsparcie dla rodzin, programy prospołeczne – one są niezwykle potrzebne i konieczne – wyraziła swoją opinię. – Myślę, że to, co jest najistotniejsze, z czym się mierzy nie tylko Polska, ale i Europa, to są oczywiście wyzwania demograficzne. Potrzeba dla młodych ludzi, dla rodzin mieszkań, ale również potrzeba wsparcia dla seniorów – kontynuowała.

– Jeżeli Karol Nawrocki będzie prezydentem, ja na pewno będę go namawiała do tego, żeby on takich inicjatyw prospołecznych podejmował jeszcze więcej – wskazała.

Jednym z tematów rozmowy były też zagadnienia dotyczące poparcia poszczególnych elektoratów w drugiej turze. Jeśli chodzi o wyborców, którzy głosowali na Grzegorza Brauna, Nawrocki ma zdecydowanie większe szanse niż Trzaskowski.

– Dla Karola Nawrockiego, ale również i dla mnie, wyborcy, którzy poparli Grzegorza Brauna, są ważni. To są ludzie, którzy wymagają szacunku. Jest w Polsce demokracja, każdy ma prawo do decydowania i wyboru takiego kandydata, jaki uważa, najlepszego dla nich. Jedni wybierają Trzaskowskiego, inni Grzegorza Brauna. Więc niewątpliwie ten szacunek dla wyborców Brauna się należy – podkreśliła była premier.

Końcówka kampanii

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu. W środę komitet popierający Karola Nawrockiego wystosował specjalną odezwę. Następnego dnia kandydat ponownie spotkał się ze Sławomirem Mentzenem – prawdopodobnie w reakcji na piwo, na które lidera Konfederacji zaprosił wcześniej jego kontrkandydat.

Także Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię, zapowiadając m.in. rozliczenie PiS. Wspierają go liderzy partii koalicji rządzącej, a także politycy skrajnej lewicy, którzy startowali w wyborach, Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Kandydat popierany przez PiS ma natomiast poparcie znacznego grona polityków prawicowych, w tym Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona.

Braun przyniósł nawet do Telewizja Republika specjalny prezent dla Nawrockiego, prosząc o jego przekazanie.

